Arnsberg: Von Schafen, Hirten und dem Virus

Corona-Krise und was sich daraus entwickelt. Pfarrer Stefan Siebert aus Sundern spürt den neuen Phänomenen in seinem Wort zum Sonntag nach.

Mittlerweile hat Corona auch schon optische Auswirkungen! Viele, leider geht es ja nicht mehr bei allen, sind zur Corona-Frisur oder neudeutsch „Coronfriese“ übergegangen. Eine auferlegte Friseurabstinenz beschert uns in diesen Wochen wild wuchernde Locken, sprießende Nackenhaare und manchmal nicht zu bändigendes Haupthaar. Gel, Wachs oder Pomade können hier seit Tagen nicht mehr helfen. Ja, fast wie Schafe, die zum Scheren müssen. So fühlen wir uns, auch wenn wir nicht gerne mit Schafen verglichen werden. Aber auch hier hat im Denken das Corona-Virus eine Wandlung gebracht. Wie selbstverständlich akzeptieren wir plötzlich Begriffe wie „Herdenimmunität“. Da wehrt sich niemand, wenn wir plötzlich als Schafherde vereinnahmt werden. Auch da, wo es um Eigenschaften eines Schafes oder einer Schafherde geht.

Ausschau nach Führung

Gerade in diesen Tagen schauen wir nach Führung. Jede Pressekonferenz der Bundeskanzlerin oder der Ministerpräsidenten wird aufmerksam verfolgt und hat hohe Einschaltquoten. Aber auch die Aussagen der Virologen und Vermeldungen des Robert-Koch-Instituts haben hohes Gewicht. In den Tagen der Krise suchen wir nach Führung, nach Rat und nach Regeln, an die wie uns halten können, um möglichst unbeschadet diese Zeit zu überstehen. Ohne uns dessen wirklich bewusst zu sein, halten wir Ausschau nach einem Hirten oder einer Hirtin, der oder dem wir Vertrauen schenken. Diese Zeit gibt etwas über unser Inneres preis. Diese Krisenzeit verrät uns, wie wir Menschen innerlich ticken. In unserer Seele gibt es vielleicht doch gar nicht so wenig Schafanteile. Und wahrscheinlich ist deshalb auch der gute Hirte, der sich um seine Schafe kümmert, ein Bild, das die Bibel für Jesus Christus verwendet. Bereits in den alttestamentlichen Psalmen, aber auch in den Evangelien des Neuen Testamentes. Der gute Hirt kümmert sich um seine anvertrauten Tiere, geht dem Verlorenen nach.

Schaf vertraut dem Hirten

Das Schaf kann dem Hirten vertrauen, weil er es sicher führt. An dieser Hirtenthematik mögen sich gerade die aufgeklärten Geister scheiden, die sagen: „Wir wollen keine Verantwortung abgeben, ich kann sehr gut auf mich selbst achten“. Aber auch so ist Jesus. Er ist nicht einfach zunehmen, sondern er fordert zur Auseinandersetzung heraus. Und die Zeit der Krise bietet Gelegenheit sich einmal mit seiner inneren Schafseite auseinanderzusetzen oder sie vielleicht überhaupt erst einmal kennenzulernen. Für manche von uns ist die Corona-Zeit auch eine Chance das Hirtenbild neu kennenzulernen oder wieder schätzen zu lernen. Denn was macht der Hirte? Er lässt sich nicht feiern oder hochleben wie manche totalitären Herrscher in der vergangenen Weltgeschichte. Ja, was macht so ein Hirte eigentlich? Der Hirte führt dich an die Stelle, wo du in Ruhe grasen kannst. Der Hirte findet dich, wenn du dich auf deinem Lebensweg verrannt hast und der Hirte verbindet das Verletzte und heilt das Gebrochene an dir und das, was dir weh tut. Das ist die große Stärke dieses Bildes. Gott ist in jeder Situation für uns da, ohne uns zu bevormunden tut er das, was für uns gut ist.

Beim Scheren an Gott denken

Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen einen guten dritten Ostersonntag, der auch in der katholischen Tradition der gute Hirte-Sonntag genannt wird. Und wenn ab Montag die Friseure ihren Dienst wieder aufnehmen und sie auf dem Stuhl sitzen und die Schere angesetzt wird, dann denken Sie vielleicht noch einmal an das Schaf, das in ihnen schlummert und einen guten Hirten braucht.

Stefan Siebert, Leiter Pastoraler Raum Sundern