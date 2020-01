Arnsberg: Urteil im Raser-Prozess könnte am Montag fallen

Wann fällt das Urteil im sogenannten Raser-Prozess vor dem Landgericht Arnsberg? Etwaige Prognosen haben sich im Laufe des am 17. Mai 2019 gestarteten Verfahrens so schwierig erwiesen wie die Vorhersage des Wetters in vier Wochen. Im vergangenen Juni war ein Richterspruch für den 11. Juli 2019 im Gespräch, monatlich folgten weitere Spekulationen über das Verhandlungsende. Jetzt, die Hälfte des Januars 2020 ist bereits um, gibt es berechtigte Hoffnung, dass am Montag das Urteil fällt.

Ein nervenaufreibender Prozess – insbesondere für die Angehörigen der bei dem schweren Verkehrsunfall zwischen Sundern-Hövel und Balve-Beckum im August 2018 tödlich verletzten 70 Jahre alten Neheimerin und für die seinerzeit lebensgefährlich verletzten weiteren Insassen eines VW Golf – würde zu Ende gehen. Nach 20 Verhandlungstagen.

Zunächst die Plädoyers der Verteidigung

Als der Vorsitzende Richter Klaus-Peter Teipel kurz vor Schluss des 19. Prozesstages am 9. Januar gefragt wurde, ob am kommenden Termin mit einem Urteil zu rechnen sei, musste er angesichts des immer wieder stockenden Prozessverlaufs kurz herzhaft lachen. Das Schwurgericht ist gedanklich auf ein Urteil eingestellt. Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen, am Montag ab 10 Uhr stehen aber zunächst noch die Plädoyers der beiden Soester Verteidiger Volker Cramer und Konstantin W. Kirschbaum an.

Die spannende Frage ist, ob das Gericht den tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 229 als Folge eines illegalen Autorennens wertet. Das könnte empfindliche Haftstrafen für die beiden Angeklagten – ein 43 Jahre alter Arzt aus Hemer und ein kaufmännischer Angestellter aus Soest (58) – zur Folge haben. Der Mann aus Soest bestreitet, mit seinem roten Porsche auf der Unfallstrecke unterwegs gewesen zu sein.