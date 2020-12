Polizei Arnsberg: Unfall in Hüsten - Diebstahl in Neheim

Verkehrsunfall in Hüsten, Diebstahl von Zigaretten in Neheim: Die Kreispolizeibehörde hat alle Hände voll zu tun.

Arnsberg. Viel Arbeit für die Polizei kurz vor den Feiertagen:

Einem schwer verletzten Fahrradfahrer wurde nach einem Verkehrsunfall in Hüsten eine Blutprobe entnommen. Der 27-jährige Arnsberger steht im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Am Dienstag, gegen 8.40 Uhr, wurden die Rettungskräfte zur Heinrich-Lübke-Straße gerufen. Hier war es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Auto einer 49-jährigen Arnsbergerin gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrradfahrer auf der falschen Fahrbahnseite der Heinrich-Lübke-Straße in Richtung Müschede. Als die Frau aus der Straße "Am Freigericht" abbog, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei erlitt der Arnsberger schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Da sich Hinweise auf einen Drogenkonsum ergaben, wurde eine Blutprobe bei der Fahrradfahrer entnommen.

Trio kann flüchten

Drei Diebe entwendeten am Dienstag um 17.25 Uhr Zigaretten aus einem Discounter im "Ohl". Nach dem Diebstahl rannten die Männer aus dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin versuchte, einen der Täter festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los und konnte flüchten. Die Frau blieb unverletzt. Die Täter sind vermutlich zwischen 25 und 30 Jahre alt. Zwei der Täter haben lange schwarze Haare. Der dritte Mann hat kurze Haare und auffällige Wunden im Gesicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

