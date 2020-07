Mitmachen Arnsberg und Sundern proben „Zwergenaufstand“ in der Kultur

Arnsberg. Tanz, Theater und Musik: Jugendliche ab 14 Jahren bringen gemeinsam etwas auf die Bühne. Bewerbungen sind noch möglich.

Im Titel des Projektes klingt schon etwas Selbstironie mit, aber im Ansatz will der „Zwergenaufstand Sauerland“ zeigen, was die Region zu bieten hat. Zunächst auf jeden Fall ein Kulturprojekt, das mit Theater, Musik und Tanz Menschen aus mehreren Städten begeistern und zum Mitmachen motivieren soll. Ganz konkret dürfen sich für eine Teilnahmen Interessierte aus den Städten Arnsberg, Sundern und Meschede ab einem Alter von 14 Jahren angesprochen fühlen.

34.000 Euro Förderung Das Projekt „Zwergenaufstand Sauerland“ wird mit 34.000 Euro aus Mitteln der Stadt und des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos, Anmeldung ist über die Homepage www.zwergenaufstand-sauerland.de möglich (einschließlich Facebook-Kontakt). Unterstützung willkommen: Für den Bereich der Musik werden vor allem noch Streicher (Violine, Cello und Bass) gesucht.

Wie und wo das Projekt zur Aufführung kommt, ist noch nicht geklärt und kann – je nach Stand der Corona-Schutzbestimmungen – spontan variiert werden. „Wir können jetzt endlich am Projekt weiter arbeiten“, sagte die Leiterin des städtischen Kulturbüros, Kirsten Minkel, bei der Vorstellung im Sauerland-Theater. Sozusagen Corona-kompatibel habe man einen Projektablauf gestrickt, der sich an die jeweils aktuell gültigen Corona-Schutzbestimmunen hält.

Flexibilität bei den Proben

Und das, so versichert Minkel, gelte sowohl für die Proben wie für die Aufführung – wo immer sie auch stattfinden wird. Denn bislang ist nur bekannt, wer die drei Akteure des Projektes „Zwergenaufstand Sauerland“ sind, nicht aber wann sie proben und wo sie ihre Performance aufführen wollen. Das kläre sich erst, wenn bekannt ist, wer sich für das Mitmachen am Projekt interessiert.

„Wir planen drei kreative Arbeitsgruppen, die jeweils ihre Performance vorbereiten“, beschreibt Musiker und Komponist Silas Eifler aus Arnsberg. Zusammen mit dem Tanzkünstler Manuel Quero und der Theaterpädagogin Christina Stöcker will das Projekt die Bereiche Theater, Musik und Tanz abdecken. In den geplanten drei Workshops sollen die künstlerischen Kreativfelder aber nicht alle einzeln für sich betrachtet und geprobt werden. „Wir hoffen auf eine Vermischung aller Bereiche zu einem neuen Erlebnis“, beschreibt Manuel Quero die Idee.

Ganz bewusst spielt das Projekt „Zwergenaufstand Sauerland“ aber nicht nur mit Ironie, die auch die Selbst- und Fremdwahrnehmung des Sauerlandes zeigen soll. Unter dem Motto „Zeig uns dein Talent“ sind auch die Teilnehmer in allen Bereichen gefragt. Dass Interessierte mit eigenen Ideen zum Projekt stoßen können, ist für die Leiterin des Kulturbüros nur die eine Seite. Die andere ist, klarzustellen was das Sauerland auch ist oder sein kann.

Neues Lied über das Sauerland

Und dafür braucht es nicht unbedingt in allen Bereichen ausgebildete Mit-Spieler. „Für die Bereiche Schauspiel und Tanz freuen wir uns auf motivierte Laien“, sagt Theaterpädagogin Christina Stöcker. Vorkenntnisse und die Fähigkeit ein Instrument zu spielen seien nur für den Bereich der Musik wichtig, erklärt Komponist und Musiker Silas Eifler. Der sich auch schon einiges überlegt hat: Ein – neues – Lied über das Sauerland ist bereits komponiert.

Der „Zwergenaufstand Sauerland“ stellt sich den Corona-Herausforderungen. Allen gültigen Hygienestandards und Abstandsregeln werde man Beachtung schenken, heißt es. Geprobt werden kann in kleinen Gruppen – entsprechend kleine Ensembles sollen dazu gebaut werden. Auch wenn noch nicht klar ist, wer zum Mitspielen mit welchem Talent aus den drei beteiligten Städten gewonnen werden kann, ein Abschlussdatum gibt es bereits. „Der Projektrahmen ist bis zum 31. Dezember 2020 gesteckt“, erklärt Minkel.

Überhaupt – so bestätigt Christina Stöcker – müsse es Ziel sein, das Projekt in 2020 abzuschließen und dabei möglichst viel (im Sommer und Herbst) draußen zu proben. „Wir haben bereits Ideen zu Musik und Stück“, so Silas Eifler. Auf jeden Fall sollen die Teilnehmer aber ihre Chance haben, eigenen Ideen und Entwürfe einzubringen. Inhalte, mögliche Aufführungsorte und Termine für die Proben sollen geklärt und abgesprochen werden, wenn die Gruppe der Interessierten sich gefunden hat.