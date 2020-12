Arnsberg und Sundern: Lions-Adventskalender am 24. Dezember

Arnsberg/Sundern. Bei den Adventskalender-Aktionen der Lions-Clubs Neheim-Hüsten und Arnsberg-Sundern geht es an Heiligabend um die Hauptgewinne.

Traditionell bringen die Lions-Clubs Adventskalender raus und spenden den Erlös an gemeinnützige Zwecke. An Heiligabend warten die Hauptgewinne hinter den Kläppchen.

Lions-Club Neheim-Hüsten

Das ist die Gewinnnummer des Lions-Adventskalenders für Neheim-Hüsten am 24. Dezember 2020: Zwei Übernachtungen im Hamburger Luxushotel LOUIS C. JACOB direkt an der Elbe, Bahnreise ab/an Sauerland inklusive gehen an die Nummer 1.500.

Lions-Club Arnsberg-Sundern

Und das ist die Gewinnnummer des Lions-Adventskalenders für Arnsberg-Sundern am 24. Dezember 2020: "Sylt Macht sychtig": Fünf Nächte im 4-Sterne-Komforthotel, DZ/ÜF, im Gesamtwert von 1200 Euro oder eine andere Reise gehen an die Nummer 1.764.

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner.

