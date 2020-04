Arnsberg: Unbekannte stehlen Radlader am Lattenberg

Oeventrop. Nachts stehlen unbekannte Täter mitten im Arnsberger Wald einen Radlader und Werkzeuge. Dabei laufen auch Kraftstoffe in den Waldboden.

Mit einem Radlader haben unbekannte Täter zwei Baucontainer an der ehemaligen Zellstoffdeponie am Lattenberg aufgebrochen. Sie entwendeten Werkzeug. Auch den Radlader nahmen die Täter mit.

Ein Lkw-Fahrer bemerkte nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 4.30 Uhr bemerkte ein den Tatort. In der Nacht hatten die Täter den an der Baustelle abgestellten Radlader gestartet. Zunächst entfernten sie die angebrachte Schaufel und befestigten eine Gabel an dem Baufahrzeug. Um sich einen Zugang zu den Baucontainern zu schaffen, versetzten sie ein Kraftstoff-Fass. Dieses wurde bei der Aktion beschädigt und lief aus.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Anschließend brachen sie mit dem Radlader die Container auf und entwendeten Werkzeuge. Beim gestohlenen Radlader handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Case Model 621G. Hinweise nimmt die Polizei unter 02932 - 90 200 entgegen.