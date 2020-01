Arnsberg trauert um großen Menschen mit Herz und Haltung

Die Stadt Arnsberg trauert um einen ihrer verdientesten Politiker und dienstältesten Ratsherr: Der Sozialdemokrat Werner Frin verstarb am letzten Tag des alten Jahres nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren. Die Familie machte den Tod des stadtweit und über alle Parteigrenzen hinaus geschätzten Neheimers am Wochenende durch eine Traueranzeige bekannt. Werner Frin verlässt Frau, Kinder und Enkelkinder.

Hohe Wertschätzung

Die Stadt verliert einen Politiker des alten Schlages mit Haltung, Herz und hoher Wertschätzung weit über sein politisches Wirken hinaus. Bereits 1975 war Werner Frin in den Rat der neu zusammengesetzten Stadt Arnsberg eingezogen. Seitdem hatte er durchgängig das Ratsmandat. Kein Politiker der Stadt war solange politisch aktiv. Er ist im September hatte Werner Frin sein Amt als Vorsitzender des Planungsausschuss aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Frin war da schon von seiner Krebserkrankung gezeichnet. Schon da wurde er in unserer Zeitung als „Grandseigneur und das Gedächtnis der Stadtplanung“ in Arnsberg bezeichnet.

Sozialdemokrat aus Überzeugung

Frin war ein Sozialdemokrat aus Überzeugung, der aber in seinem politischen Wirken immer an das Wohl der Stadt und nicht in parteipolitischen Mustern dachte. Über Jahrzehnte nahm er in der Arnsberger SPD verschiedenste Posten ein, zudem engagierte er sich in der Arbeiterwohlfahrt. „Ich habe es lange und gerne gemacht!“, sagte Werner Frin im September, als er seinen Ausschussvorsitz abgab.

Bei aller Entschlossenheit in der Sache galt Werner Frin immer als liebenswerter Mensch mit Respekt für sein Gegenüber. Selbst von Krankheit gezeichnet blieb ihm bis zuletzt sein von einem Lächeln begleitetes freundliches Wesen. So wird die Stadt Arnsberg diesen Mann mitsamt seinen unschätzbaren Verdiensten für das Gemeinwohl in Erinnerung halten.

Vorbild für andere Genossen

Schwer getroffen ist Bürgermeister Ralf Bittner, der vor fast zwei Jahren noch gemeinsam mit Werner Frin die Rückkehr eines SPD-Politikers ins Bürgermeisteramt feierte. „Werner, Du warst ein großes Vorbild! Ich werde Dich sehr vermissen. Wir werden Dich sehr vermissen. Deine Familie, Deine SPD; aber auch weit über die Parteigrenzen hinaus. Arnsberg verliert einen großen Menschen“, erklärte Ralf Bitter auf Facebook.

Nachruf der SPD

Auch die SPD Arnsberg veröffentlichte einen Nachruf: „Durch seine faire Sitzungsleitung und sein Fachwissen erwarb er sich auch den Respekt der Mitglieder aus den anderen Fraktionen“, so die SPD. Lange Jahre habe er im Vorstand der SPD-Fraktion mitgewirkt. „Er prägte die Kommunalpolitik im Stadtteil Neheim über Jahrzehnte im Bezirksausschuss, dessen stellvertretender Vorsitzender er lange war, mit“, so heißt es im Nachruf. Zudem bekleidete er lange das Amt des Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Neheim. Bis zuletzt habe er freitagabends dem Stammtisch dieses Ortsvereins aktiv beigewohnt. Die Partei ehrte ihn mit der Verleihung der Willy-Brandt-Medaille. Und er war Träger des Ehrenringes der Stadt Arnsberg. „Seine konstruktive Mitarbeit, sein Fachwissen und natürlich er selbst werden uns sehr fehlen“, schreiben die Genossen, „Danke, Werner!“.

Trauer um einen Freund

„Wir werden dich vermissen“, schreibt Margit Hieronymus aus Hüsten aus dem Bezirksvorstand der SPD. Ein enger Vertrauter von Werner Frin war Bernd Bierwirth. „Bis ganz zum Schluss durfte ich mich mit dir austauschen - nicht nur politisch, aber auch“, bedankt er sich bei Werner Frin, „du wirst mir sehr fehlen!“. Eine derzeit nicht aktive Genossin, die einst von Werner Frin als junge Hoffnungsträgerin der SPD gefördert wurde, kommentiert Elena Linkugel Segalen auf Facebook, „tief traurig, aber mit vielen herzlichen Erinnerungen“.

Klaus Kaiser: „Habe ihn menschlich sehr geschätzt“

Auch die politischen Wettbewerber von Werner Frin zeigen sich tief getroffen von seinem Tod. „Ich habe ihn immer sehr geschätzt für seine hohe Fachkompetenz, seine Fairness und seine Debattenkultur“, teilt Klaus Kaiser mit, der Werner Frin lange als Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat gegenüberstand. „Er war immer auch auf Seiten der Schwächeren und hatte immer eine vorbildliche demokratische Haltung. In der Sache beharrlich, aber immer voller Respekt vor der Meinung des anderen“, so Kaiser, „trotz politischer Gegnerschaft habe ich ihn menschlich sehr geschätzt“.

Vielfältiges Engagement

Das Wirken von Frin war vielfältig: Er war einer der Gründer des ersten Kindergartens in Neheim, der von den Eltern gegründet wurde. Er setzte sich konsequent für Umwelt- und Naturschutz ein. Passend dazu engagierte er sich im Bereich der Stadtentwicklung, war viele Jahre Vorsitzender des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt und als solcher Mitglied im Beirat für Stadtgestaltung. Er war Mitbegründer der Arbeiterwohlfahrt Neheim-Hüsten und langjähriger Vorsitzender dessen Ortsvereins. Er gehörte außerdem noch dem Förderverein Freibad Neheim, dem BUND und der IG Metall an.

Beisetzung am 11. Januar

Die Beisetzung findet am 11. Januar auf dem Waldfriedhof im Rumbecker Holz statt. Der Wortgottesdienst in der Kapelle beginnt um 11 Uhr.