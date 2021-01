Arnsberg/Sundern: VHS setzt auf das Thema "Nachhaltigkeit"

Arnsberg/Sundern. Die Volkshochschule orientiert sich dabei an den 17 von den Vereinten Nationen festgelegten Zielen.

Die Volkshochschule Arnsberg-Sundern widmet sich in ihrem jetzt frisch vorliegenden Programm verstärkt dem brennend und auch noch langen aktuellen Thema „Nachhaltigkeit“. Entsprechend prominent wird die Thematik im Programmheft präsentiert.

„Bei diesem Thema,“ erklärt Fachbereichsleiterin Svenja Seep, „orientieren wir uns an den 17 von den Vereinten Nationen schon 2015 in der ,Agenda 2030' festgelegten Zielen für nachhaltige Entwicklung.“

Und darin sei das enthalten, was weltweit passieren müsse, damit zum Beispiel Ernährung, sauberes Trinkwasser, Gesundheit und Bildung langfristig gesichert seien. „Diese 17 globalen Nachhaltigkeitsziele sind existenzielle Fragen, die sich an alle Menschen richten.“

Die 17 Nachhaltigkeitsziele bieten Anknüpfungspunkte für alle Fachbereiche

Und das nicht nur an Einzelpersonen. „Allerdings betreffen natürlich nicht alle Fragen beziehungsweise Nachhaltigkeitsziele gleichermaßen alle Menschen,“ so Svenja Seep. Vielmehr würden die Prioritäten je nach Wohnort, wirtschaftlicher Lage, Alter oder sonstigen Umständen unterschiedlich wichtig erscheinen und damit divergieren.

Die 17 festgelegten Ziele würden aber Anknüpfungspunkte für alle Programmangebote und Fachbereiche der Volkshochschule bieten und ließen sich entsprechend gut thematisch zuordnen und umsetzen.

So habe die VHS Arnsberg/Sundern, erläutert Seep, bereits im vergangenen Frühjahr 2020 ganz bewusst Vorträge und Kurse in ihr Programm aufgenommen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigten und mit der Frage/Aufforderung „Was tun!?“ das Thema zu ihrem damaligen Semester-Motto gemacht.

Volkshochschule verknüpft das Thema Nachhaltigkeit mit verstärkten Online-Angeboten

Im vergangenen Herbstsemester 2020 sei es dann vornehmlich – geschuldet natürlich auch der Corona-Pandemie - um Online-Angebote gegangen. „Es gab aber auch hier eine Veranstaltungsreihe, die sich online mit dem Thema Umweltschutz auseinandergesetzt hat.“ Im Bereich Mode, Energieverbrauch oder Ernährungsfragen.

Und nun, im neuen Semester der VHS im Frühjahr 2021, „haben wir ,Nachhaltigkeit‘ und ,Online‘ praktisch miteinander verknüpft.“ In dem die „Bildung zur nachhaltigen Entwicklung“ wie auch eine deutliche Verstärkung der Online-Angebote in den Fokus gerückt worden seien.

„Dabei werden wir das Thema ,Nachhaltigkeit‘ bedeutend weiter fassen, denn es geht nicht nur allein um unter anderen sauberes Wasser, den Komplex Produzieren und Konsumieren, sondern zum Beispiel auch um Gendergerechtigkeit.“

„Besonders wichtig sind uns immer auch die Kooperationen mit lokalen Anbietern"

Im aktuellen Programm seien so rund 45 Vorträge, Kurse und Workshops aufgelistet, in denen die Teilnehmenden online lernen und sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen könnten. „Besonders wichtig dabei sind uns immer auch die Kooperationen, sei es mit der Stadt Arnsberg, der Verbraucherzentrale, der Waldakademie Vosswinkel oder anderen lokalen Anbietern,“ sagt Seep.

So gebe es vor Ort zahlreiche Möglichkeiten, sich mit dem Themenkomplex zu befassen. „Denn wir wollen mit- und voneinander lernen. Das geht von der aktiven Teilnahme am Nachhaltigkeitsfestival ,Schlabberkappes‘ bis hin zum Angebot ,Haushaltsmittel selber erstellen‘ oder einer Besichtigung der Biogasanlage Hellfelder Höhe.“

Zusammenarbeit mit dem Regionalzentrum „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ des HSK

Im Programmheft, gültig für das Frühjahr 2021, greife die VHS so die gesamte Bandbreite der 17 formulierten Nachhaltigkeitsziele auf. „Es gilt schließlich, nicht nur darüber aufzuklären, was mit unserer Umwelt geschieht, wenn wir sie nicht besser schützen, sondern auch um die bewusste Weiterbildung der Menschen auf diesem Sektor, so dass sie beispielsweise als Multiplikatoren auftreten können.“

Für Letzteres gibt es bereits Ende Januar in Kooperation mit dem Regionalzentrum „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) des Hochsauerlandkreises eine Online-Schulung für Lehrerinnen und Lehrer, in der es beispielsweise darum gehe, die BNE in Schulen zu verankern.

Und das entsprechende Angebot „#klimafit“ sei auf die Bürger zugeschnitten. Dabei stehe die Vermittlung von Hintergrundwissen und der Zusammenhänge bei Klimaschutz und Klimaanpassung im Mittelpunkt. Um nur einige Beispiele zu nennen.

VHS will die Menschen animieren, an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken

Und dass die VHS in der Erwachsenenbildung das Zepter in der Hand halte und damit schon lange, bevor BNE als Begriff existierte, das Thema in den Fokus gerückt habe, zeige ein Blick in die lange Liste an Kursangeboten, „die konsequent das Ziel verfolgen, die Gesundheit der Menschen zu erhalten, ihre Bildung eigenverantwortlich und wohnortnah voranzutreiben und sie darauf vorzubereiten, an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken.“

Die bisherige Resonanz auf die VHS-Angebote zum Thema „Nachhaltigkeit“, sagt Svenja Seep, „sei wie bislang bei allen anderen Programmpunkten immer relativ gemischt. Aber manchmal war die Teilnahme auch überraschend größer als erhofft“.

