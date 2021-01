Arnsberg/Sundern: Schulwegweiser soll Hilfestellung geben

Der Hochsauerlandkreis will bei der Wahl der richtigen Schule Unterstützung leisten.

Hochsauerlandkreis. Das regionale Bildungsbüro des Hochsauerlandkreises hat eine übersichtliche und informative Broschüre herausgebracht.

Wohin geht’s nach Klasse Vier? Diese Frage stellen sich aktuell viele Eltern und Kinder im Hochsauerlandkreis, denn für einige Schülerinnen und Schüler ist die Grundschulzeit fast beendet und ab Februar beginnen die Anmeldezeiträume für die weiterführenden Schulen.

Aber welche soll es sein? Was unterscheidet eigentlich die eine Schulform von der anderen?

Die Entscheidung für die richtige Schule muss gut überdacht werden

Das Bildungsangebot im HSK ist groß und die Entscheidung muss gut überdacht werden, auch wenn das Schulsystem in Deutschland durchlässig ist und eine Schulform gewechselt werden kann. Hier sind in erster Linie die Lehrkräfte an der Grundschule die richtigen Ansprechpartner, da sie die Kinder im Bereich Schule beobachtet haben.

Eine weitere Entscheidungshilfe ist oft der Tag der offenen Tür, durch Corona mussten jedoch viele Schulen ihre Angebote reduzieren und verändern, sodass die richtige Wahl dieses Jahr besonders schwierig zu treffen ist.

Ein Überblick über die vielfältige Schullandschaft des Hochsauerlandkreises

Damit der Übergang trotzdem möglichst reibungslos klappt, haben das regionale Bildungsbüro zusammen mit dem Kommunalen Integrationszentrum ein Projekt unter der Schirmherrschaft vom Landrat Dr. Karl Schneider entwickelt: einen Schulwegweiser, welcher die vielfältige Schullandschaft des Hochsauerlandkreises abbildet und bei der Entscheidung unterstützen soll.

Die weiterführenden Schulen stellen sich in dieser Broschüre vor und die Familien bekommen so einen Überblick über die örtlichen Angebote, Kontaktadressen sowie zusätzliche Informationen zu weiteren Institutionen wie "Karriere hier" und dem Familienbüro.

Die Übersetzung in mehrere Fremdsprachen unterstützt Bildungsgerechtigkeit

Die Übersetzung in mehrere Fremdsprachen unterstützt Familien im Sinne der Bildungsgerechtigkeit, einen Zugang zum Bildungssystem zu bekommen, unabhängig vom Sozialstatus oder der Herkunft. Ziel muss es immer sein, eine passgenaue Schulwahl für jedes einzelne Kind zu treffen, damit es, statt Lernfrust zu erleben, sich optimal in seinem individuellen Rahmen entwickeln kann.



Der Schulwegweiser steht in digitaler Form auch hier zur Verfügung.

