Arnsberg/Sundern: Die Geschwindigkeit wird wieder gemessen

Arnsberg/Sundern. Der zuständige Fachdienst des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum 25. bis 29. Januar einige Mess-Stellen bekannt.

Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum von Montag, 25. Januar, bis Freitag, 29. Januar, folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Städte Arnsberg und Sundern bekannt:

Montag, 25. Januar, B 229 in Sundern-Estinghausen und auf der Möhnestraße in Arnsberg-Neheim; Donnerstag, 28. Januar, auf der Hagener Straße in Sundern-Hagen und am Freitag, 29. Januar, auf der L 686 in Sundern-Herblinghausen.

Es muss aber auch an anderen Standorten mit Messungen gerechnet werden

Es muss darüber hinaus aber auch an allen weiteren Standorten, die im Internet unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) aufgeführt sind, mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen.

Zudem werden von der Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen vorgenommen. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen. Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

