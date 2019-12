Arnsberg: Struktur der Notfallversorgung nicht zukunftsfähig

In unserem Artikel vom 17. Dezember mit dem Titel „Schweigen zum Marienhospital“ wurde von Dr. Hartmut Bauer Kritik an der Informationspolitik des Klinikums zur Zukunft des Standortes Marienhospital geäußert. Darüber hinaus machte sich der Vorsitzende des Fördervereins des Krankenhauses Gedanken über einen – vermeintlich seit längerem feststehenden – Wegfall des Hospitals.

Das Klinikum Hochsauerland hat dazu eine Stellungnahme abgegeben, die wir unseren Lesern natürlich nicht vorenthalten möchten. Darin äußert sich die Geschäftsführung des Klinikums wie folgt:

„Die von Dr. Bauer geäußerten Vorwürfe bezüglich unserer Informationspolitik sind falsch. Richtig ist, dass wir den Förderverein des Marienhospitals über vorliegende Konzepte und Vorhaben selbstverständlich informiert haben, zuletzt auf der Mitgliederversammlung am 23. Oktober 2019. Verwaltungsdirektor Thomas Neuhaus hat dort in Anwesenheit von Dr. Bauer die Mitglieder über den Projektstand in Sachen Notfall- und Intensivzentrum informiert. Dabei machte er u. a. deutlich, dass die operativen Disziplinen nach Fertigstellung des Neubaus in das Notfallzentrum umziehen und daher das Profil und Versorgungsangebot des Standortes Marienhospital ab Mitte 2023 neu ausgerichtet werden müssen.

Öffentlichkeit wird kontinuierlich informiert

Die Öffentlichkeit haben wir kontinuierlich über neue gesetzliche und weitere Vorgaben und die daraus resultierenden Pläne informiert; eine den aktuellen Vorgaben und Anforderungen entsprechende Planung wurde Politik und Öffentlichkeit im Sommer 2018 vorgestellt. Auch in Mitarbeiterversammlungen sowie für die regionalen Medien gab es wiederholt Informationen.

Die von Dr. Bauer vorgebrachte Kritik an der Informationspolitik ist für uns vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar. Von Schweigen zum Marienhospital kann keine Rede sein. Die bisherige Struktur der Notfallversorgung in Arnsberg ist nicht zukunftsfähig, darauf haben wir unermüdlich öffentlich. Dabei erwarten wir auch in den Jahren 2020 bis 2023 weitere gesetzliche Veränderungen, die in die Überlegungen zur Neuausrichtung der Arnsberger Standorte St. Johannes- und Marienhospital einfließen müssen. Eine verbindliche Entscheidung zur künftigen Ausrichtung kann daher erst Ende 2022 fallen.

Keine Entscheidung „pro oder contra“

Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine Entscheidung pro Karolinen-Hospital und contra Marien- oder St.-Johannes-Hospital, sondern einzig um eine Diskussion über die Sicherung der Grund-, Regel und Schwerpunktversorgung für die nächsten Jahrzehnte in Arnsberg und der Region. Diese Diskussion führen wir sehr verantwortungsvoll. Grundsätzlich freuen wir uns aber, dass Dr. Bauer, wie zuvor bereits das NRW-Gesundheitsministerium, feststellt, dass es aus medizinischer Sicht absolut nachvollziehbar ist, die operativen Arnsberger Fachabteilungen am Standort Karolinen-Hospital in Hüsten zu konzentrieren.

Die Tatsache, dass die Planungen des Klinikums Hochsauerland sich erfolgreich beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Düsseldorf durchsetzen konnten und mit 28,17 Mio. Euro unterstützt werden, verstehen wir als Bestätigung der getroffenen Zukunftsausrichtung. Das Klinikum Hochsauerland hat sich mit seinem Konzept erfolgreich gegen viele andere Bewerber um die sehr begrenzten Fördermittel durchsetzen können.