Arnsberg: Stadtbibliothek macht im neuen Lockdown weiter

Angebote der Stadtbibliothek Arnsberg gibt es auch im neuen Corona-Lockdown.

Arnsberg. Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung am Montag, 11. Januar, bleiben die Präsenz-Angebote der Stadtbibliothek Arnsberg weiter eingeschränkt. So musste bereits der für letzte Woche geplante Eröffnungstermin der neuen Bibliotheksräume in der Neheimer Marktpassage abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Aber auch die Standorte Hüsten und Arnsberg haben geschlossen.Für die Bürgerinnen und Bürger gibt es aber trotz Corona-Pandemie einige Angebote aus der Stadtbibliothek, sagt deren Leiterin Jutta Ludwig. Vor allem das vielfach beliebte „Medien to go“-Angebot kann ab Dienstag, 12. Januar, wieder starten.

Medienpakete



„Wir haben zuletzt über 350 Medienpakete für Leserinnen und Leser zusammengestellt, die jeweils kontaktlos bei der Stadtbibliothek abgeholt werden konnten“, beschreibt Jutta Ludwig das Angebot. Auch jetzt können sich Leser*innen mit ihren individuellen Wünschen wieder telefonischoder per Mailan die Mitarbeiter*innen der Stadtbibliothek Arnsberg wenden. Dort werden dann die „Medien to go“-Tüten gepackt, die zu festgelegten Zeiten, die jeweils persönlich vergeben werden, abzuholen sind. Abholzeiten sind aktuell Dienstag und Donnerstag zwischen 10 und 16 Uhr an den jeweiligen Bibliotheksstandorten.



Erreichbar sind die Standorte der Bibliothekunter folgenden Rufnummern:



# Standort Neheim – Tel. 02932 / 29680; Mail: bibliothek.neheim@arnsberg.de

# Standort Arnsberg – Tel. 02931 / 1781; Mail: bibliothek.arnsberg@arnsberg.de

# Standort Hüsten – Tel. 02932 / 33491; Mail: bibliothek.huesten@arnsberg.de

Vorlesetelefon



Ebenfalls beliebt ist das Angebot des "Vorlesetelefons" der Stadtbibliothek Arnsberg. Unter der Telefonnummer 02931 / 1781können Interessierte innerhalb der Öffnungszeiten anrufen und einen Termin zum Vorlesen vereinbaren. Die Vorleser*innen melden sich dann zum vereinbarten Termin. „Wer im Lockdown-Alltag mal etwas literarische Abwechslung braucht, sollte von unserem Angebot Gebrauch machen“, schlägt Bibliotheksleiterin Ludwig vor. Vom Angebot des Vorlesetelefons kann man sich mit Kurzgeschichten, Gedichten oder Kapiteln aus einem Buch überraschen lassen und so vielleicht auch neue Literatur kennen lernen.

Da Besuche in den Bibliotheksstandorten bis zunächst 31. Januar 2021 nicht möglich sind, besteht auch weiter die Möglichkeit der digitalen Buchausleihe. Über das Angebot der Stadtbibliothek informiert die Internetseitewww.onleihe.de/hellwegsauerland.

Hinweis: Alle Medien werden während des derzeit geltenden Lockdowns automatisch über die Schließungszeit hinaus bis zum 16. Februar verlängert. Bei der Abholung der „Medien to go“-Pakete ist eine kontaktlose Rückgabe der nicht mehr benötigten Medien zwecks Ausbuchung durch die Stadtbibliothek Arnsberg problemlos möglich.

