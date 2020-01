Arnsberg. Unbekannte Täter haben sich auf dem Eichholzsportplatz ausgetobt, auf Werbebanden und am Vereinsheim Graffiti hinterlassen. Die Kripo ermittelt.

Arnsberg: Sportanlage im Eichholz übel beschmiert

„Narrenhände beschmieren Tisch und Wände, wie es im Volksmund so schön heißt – in diesem Fall eine Wand des SV 09-Sportheims im Eichholz. Noch unbekannte „Künstler“ haben sich dort ausgetobt und ebenso große wie hässliche Graffiti hinterlassen.

Der SV Arnsberg 09 – zuständig für Sauberkeit und Ordnung auf dem Sportgelände – hat inzwischen die Polizei eingeschaltet, die Kripo ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Beide Trainerbänke beschädigt

Nicht nur Schmierereien am Sportheim haben der oder die Täter hinterlassen – auch Werbebanden rund um das Spielfeld wurden besprüht, außerdem beschädigten die „Vandalen“ beide Trainerbänke.

Arnsberg In allen Altersklassen In allen Altersklassen – von den G-Junioren bis zu den Senioren – wird beim SV Arnsberg 09 Fußball gespielt. Im Eichholz befindet sich die moderne Sportanlage des Vereins, die den zahlreichen Teams optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen bietet. Der SV 09 gehört aktuell zu den mitgliederstärksten Sportvereinen der Region. Neben dem Fußballsport ist der SV auch weiteren Sportarten zugewandt: Während sich der Skisport eher zu einer geselligen Freizeitaktivität entwickelt hat, sind die Basketballer mit einem Jugend- und einem Seniorenteam am Ball.

„Kleinere Graffiti entdecken wir immer wieder mal auf der Anlage“, berichtet Andreas Düllberg auf Nachfrage, „aber so was wie jetzt habe ich bisher noch nicht gesehen.“ In der Tat sind die „Malereien“ knallbunt, sehr großflächig – und ver­mitteln seltsame „Botschaften“...

Für Düllberg und seine Fußball-Kollegen heißt die Botschaft vor allem eins – säubern und reparieren: „Um die Beseitigung der Schäden müssen wir uns selbst kümmern“, so der erste Vorsitzende des SV 09. Den Sachschaden schätzt er auf mehrere hundert Euro. Die Stadt zahlt dem Verein zwar einen jährlichen Zuschuss für die Platzunterhaltung, doch derartige „Zusatzkosten“ deckt dieses Budget nicht ab. Und um sich gegen Graffiti zu versichern, reicht das Geld erst recht nicht aus.

Das Vereinsheim „zieren“ überdimensionale Graffiti. Foto: Wolfgang Becker / WP

Demnach heißt es wieder einmal, „selbst ist der Fußballer“, sprich, Aktive und Vorstand werden die Trainerbänke reparieren, die vier bis fünf – zum Glück nur auf den Rückseiten – beschmierten Werbebanden reinigen und die Schmierereien an der Gebäudewand überpinseln. „Zeit, Kosten, Ärger“, fasst Andreas Düllberg zusammen. Ein ehrenamtlich geführter Sportverein hat sicher Besseres zu tun.

Unbelehrbaren sei an dieser Stelle noch einmal vor Augen geführt: Das alles ist kein dummer Jungenstreich, sondern Sachbeschädigung – und somit ein Straftatbestand. Aktiv waren die Übeltäter wohl bereits zwischen den Feiertagen. Weil der Spielbetrieb im Freien derzeit ruht, wurden die Beschädigungen erst am Neujahrstag entdeckt. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg, .