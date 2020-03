Arnsberg: Sally Perel muss wegen Corona in Israel bleiben

Arnsberg. Corona und kein Ende der Absagen. Wir informieren heute weiter laufend über die Folgen des Virus in unserer Region und vorsorglichen Maßnahmen.

Die Welt ist ein Dorf - Das bewahrheitet sich in diesen Tagen: So sagt gerade das Gymnasium Laurentianum Arnsberg den heute in der Zeitung angekündigten Vortrag des Holocaust-Zeitzeugen Salomon „Sally“ Perel am Montag, 16. März, im Sauerland-Theater wieder ab: „Gestern war noch alles geplant - heute müssen wir leider die Veranstaltung mit Sally Perel absagen. Israel hat neue Einreisebestimmungen verhängt, die Herrn Perel eine Tournee im März leider nicht ermöglichen“, schreibt die Schule. Ein Nachholtermin sei in Planung, eventuell im Juni. https://www.waz.de/staedte/arnsberg/feuerwehr-arnsberg-sagt-jahresdienstbesprechungen-ab-id228610061.html