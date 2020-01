Arnsberg. Besonders am Samstag bietet der Wochenmarkt auf dem Gutenbergplatz ein tristes Bild. Doch es gibt auch Ideen zur Belebung - in der Bürgerschaft.

Arnsberg: Runder Tisch Wochenmarkt ohne greifbare Erfolge

Er tagt bereits seit geraumer Zeit, der „Runde Tisch Wochenmärkte“. Doch bislang ist - zumindest für den Arnsberger Markt auf dem Gutenbergplatz - noch nichts Greifbares herausgekommen.

Ohnehin scheint das Gremium eher ein Auslaufmodell zu sein. Daher werde auch nach anderen Wegen gesucht, heißt es aus dem Rathaus, um eine Revitalisierung besonders des Markt-Samstages in Arnsberg zu forcieren.

Ergebnisse der intensiven Gespräche sind beispielsweise ein neuer Internetauftritt

Derzeit aber, erklärte Stadtsprecherin Stephanie Schnura auf Anfrage, „findet ein regelmäßiger intensiver Austausch zwischen der Wirtschaftsförderung Arnsberg und den Händlern der Märkte statt.“ Dabei würden kontinuierlich neue Themen besprochen und Überlegungen zur positiven Weiterentwicklung der Märkte gemeinsam erarbeitet.

„Ergebnisse dieser intensiven Gespräche,“ so Schnura, „sind beispielsweise die Erstellung eines neuen Internetauftrittes und eine Social Media Aktion, im Rahmen derer Interessierte Gutscheine gewinnen konnten.“

Man muss der traurigen Entwicklung gegensteuern

1968 ist der Wochenmarkt auf dem Gutenbergplatz noch rappelvoll: viele Kunden, viele Stände. Allerdings sind da die mit den Marktbeschickern konkurrierenden Supermarkt-Ketten noch nicht so präsent wie in heutigen Zeiten Foto: Archiv Wolfgang Becker

Doch reicht das aus? Eher wohl nicht. Aber, realistisch betrachtet: Die Zeit drängt. Gerade der samstägliche Wochenmarkt auf dem Gutenbergplatz bietet häufig ein trauriges Bild: wenige Stände, geringe Kundenfrequenz.

Steuert man da nicht zügig mit sinnvollen und zündenden Ideen dagegen, droht eine Spirale, an deren Ende möglicherweise das Aus für diesen Markttag stehen könnte.

Wechsel zum Alten Markt?

Während so im offiziellen Bereich seit mehreren Jahren nun beratschlagt wird, gibt es in der Bürgerschaft durchaus prüfenswerte Ideen, wie man dem Wochenmarkt in Arnsberg vielleicht auf Dauer neues Leben einhauchen könnte.

Dies jedenfalls ergab eine Umfrage unserer Zeitung auf Facebook:

Britta Hansknecht beispielsweise rät - wie in der Vergangenheit übrigens schon mehrfach von Bürgern ins Gespräch gebracht -, den Markt im Wechsel auf Gutenbergplatz und Alter Markt („da war er früher ja auch“) zu organisieren. „Das würde ich toll finden,“ schreibt die Betreiberin eines Friseursalons in der Altstadt.

Terrasse mit Getränkeausschank und Bratwurststand auf dem Gutenbergplatz

Selbst der Neumarkt wird von verschiedenen Teilnehmern der Umfrage als ein möglicher Standort ins Spiel gebracht. Weil dann, so Andreas Komorowski, auch die dortigen Ladeninhaber einmal davon profitieren könnten.

Zouhaier Chargui empfiehlt dagegen zur Belebung die Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten: in Form einer „Terrasse“ in der Mitte des Gutenbergplatzes mit Getränkeausschank und Bratwurststand. Im Winter mit Zelt, im Sommer mit Sonnenschirmen.

So würde während des Wochenmarktes die Aufenthaltsqualität auf dem Gutenbergplatz erhöht und es würden über den reinen Warenkauf hinaus Anreize für einen Besuch geboten.

Die klassische Hausfrau, die morgens einkauft, gibt es nicht mehr

Ein gravierendes Problem liegt wohl für viele in den Öffnungszeiten nur in den Vormittagsstunden. Das, so die vorherrschende Meinung, sei angesichts der vielen Veränderungen in der Arbeitswelt und dem hohen Anteil von Doppelverdienern nicht mehr zeitgemäß.

Weil es „die klassische Hausfrau, die morgens einkauft, so nicht mehr gibt,“ findet Anna-Marie Unger. Ihr Vorschlag: ein Feierabend-Markt, der sich anderenorts bereits bewährt habe.

Die Marktzeit passt nicht mehr zum Berufsalltag

Damit trifft sie durchaus einen Nerv. Wie bei BiBi Schwarz und Tina Friedrich: „Da heute in den meisten Haushalten beide Partner arbeiten gehen, ist die Marktzeit oftmals einfach nicht mit dem Berufsalltag kompatibel. Bürozeiten von beispielsweise 7 bis 16 Uhr geben keine Möglichkeit, den Markt zu besuchen,“ so Friedrich.

In das selbe Horn stößt Dirk Klein: „In Anröchte haben die Markt-Leute reagiert und machen den Markt im Wechsel, mal vormittags, mal nachmittags.“ Ein Modell für Arnsberg?

Supermärkte sind eine starke Konkurrenz

Immerhin: Einige Umfrage-Teilnehmer sehen in den langen Öffnungszeiten der Lebensmittelhändler und Supermärkte und dem damit veränderten Kaufverhalten eine starke Konkurrenz für den Wochenmarkt schlechthin, so dass Revitalisierungsversuche letztlich zu einem erfolglosen Kampf gegen Windmühlenflügel werden könnten.

Den am einfachsten und schnellsten umzusetzenden Vorschlag hat übrigens Jürgen Kammler: „… einfach mal auf dem Markt einkaufen.“