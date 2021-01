Arnsberg: Rund 80 Altreifen in Holzen illegal entsorgt

Noch Unbekannte entsorgen ca. 80 Altreifen in einem Waldstück nahe Holzen. Zeugen dringend gesucht.

Arnsberg-Holzen. Thomas Otte ist auch ein paar Tage nach seinem "Fund im Wald" noch immer verärgert. Fast 80 Altreifen hat der Holzener am vergangenen Donnerstagabend am Rande seines Jagdreviers nahe des Biberdorfes entdeckt. Der oder die Umweltsünder müssen an der Kreuzung Retringen von der Landesstraße 682 in einen Waldweg abgebogen sein. "Vermutlich mit einem Kleintransporter", so der Jagdpächter im Gespräch, "Treckerspuren haben wir nicht gefunden."

Rund 300 Meter weit rollte das Fahrzeug in den Wald, dann wurden die Reifen einfach zwischen Bäumen und Büschen entsorgt. "Es sind allesamt richtig vergammelte, alte Pkw-Reifen", berichtet Thomas Otte. Es könnte sich um Reifen handeln, mit denen Planen über landwirtschaftlichen Futtersilos beschwert werden. Otte informierte die Stadt Arnsberg - und krempelte dann selbst die Ärmel hoch. Weil die Technischen Dienste der Stadt auf die Schnelle kein passendes Fahrzeug parat hatten, um die abgelegene Fundstelle zu erreichen, fuhrt der Holzener mit seinem eigenen Schlepper und zwei Helfern los, sammelte die Altreifen ein und brachte sie zur Hauptstraße. Dort wurden sie wenig später von Mitarbeitern der Stadt abgeholt und per Lkw der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt.

Bitte um Hinweise

"Ein Unding, so etwas zu machen", hat Thomas Otte kein Verständnis für solch rücksichtslose Zeitgenossen - und hofft, dass es vielleicht doch Zeugen gibt, damit der oder die Umweltsünder belangt werden können. Wer etwas beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich direkt mit dem Holzener in Verbindung zu setzen, unter Tel. 02932-53953 (Otte + Partner GmbH).

