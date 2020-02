Arnsberg: Reisende Steine werben für die Feuerwehr

Der Trend, Steine mit fantasievollen Motiven zu bemalen und sie als Fundstücke für Spaziergänger und Wanderer an den unterschiedlichsten Orten auszulegen, kommt aus Amerika und ist mittlerweile über den großen Teich hinweg auch nach Deutschland „geschwappt“. Und mit dabei: die Kinderfeuerwehr.

Aber was ist Sache? Hierzulande sind derzeit die so genannten „ElbStones“ in aller Munde und haben als Pioniere in kürzester Zeit den Norden Deutschlands erobert. Aber die Idee breitet sich rasant aus und ist im vergangenen Jahr mit den „SauerlandStones“ auch in der Region angekommen.

Die farbigen Steine sollen gefunden werden

Das Prinzip ist nett gedacht: Die farbigen Steine werden ausgelegt, damit sie von Spaziergängern oder Radfahrern gefunden werden, die sich an den Schmuckstücken erfreuen sollen und sie später dann an anderer Stelle wieder auslegen können. Typische Ablageorte sind Bushaltestellen, Stromkästen oder Bänke an Wanderwegen. Die Hauptsache ist, es gibt genug Publikumsverkehr.

Kinderfeuerwehr des Basislöschzuges 6 hat sich die Idee auf die Fahnen geschrieben

Auch die Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr des Basislöschzuges 6 mit den örtlichen Einheiten Bruchhausen und Niedereimer, haben sich diese Idee auf die Fahne geschrieben, die Verantwortlichen der Feuerwehr wollen mit dieser Aktion aber auch auf die wichtige Arbeit der Brandschützer hinweisen und sowohl für die Kinder-und Jugendfeuerwehr sowie für die Einsatzabteilung um Nachwuchs werben.

„Den Einfall, Steine zu bemalen und auszulegen, hatte meine Tochter Nika“, erzählt Löschzugführer Sebastian Mattern. Die 10-Jährige hatte zahlreiche schöne Steine an der Ruhr gefunden und bunt angestrichen.

Auch „Grisu“, der kleine Drache darf nicht fehlen

Die beiden Leiter der Kinderfeuerwehr im Basislöschzug 6, Brandinspektor Sebastian Mattern und Unterbrandmeister Christian Linke, nahmen die Idee spontan auf und sammelten mit den derzeit sieben Ausbildern passende Ruhrkiesel entlang des Ufergeländes im Bereich der Brücke an der Herbreme unweit des Sportplatzes.

An einem Übungsabend wurden die Steine dann mit farbigen Acrylstiften bemalt, allesamt mit Feuerwehrmotiven wie Löschfahrzeuge, Hydranten, Strahlrohre und Rettungshubschrauber sowie der europäischen Notrufnummer „112“.

Auch „Grisu“, der kleine Drache, der immer Feuerwehrmann werden will, darf in der Sammlung natürlich nicht fehlen. Die Ausbilder besprühten die Steine später mit Klarlack. Denn wer weiß schon, wann und wo und bei welcher Witterung ein Stein gefunden wird.

SauerlandStones: „Finden – Freuen - auf Facebook posten – weiterreisen lassen“

Auch in den sozialen Medien wurde die Aktion bekannt gemacht. Mit Erfolg - wie die Zahlen beweisen. Denn auf der Rückseite der verzierten Ruhrkiesel steht der Wunsch der Kinder: „Finden – Freuen - auf Facebook posten – weiterreisen lassen“.

Wer also einen Stein in der Stadt oder am Wegesrand entdeckt, sollte dies mit einem Foto und Angabe der Örtlichkeit auf „#sauerlandstones“ posten.

Die SauerlandStones-Aktion startet am Samstag, 8. Februar

Am kommenden Samstag, 8. Februar, wird es ernst: Nach der Übungsstunde am Gerätehaus am Campus der Arnsberger Stadtwerke im Niedereimerfeld ziehen die 18 Kinder durch die Ortsteile Niedereimer und Bruchhausen und legen an markanten Stellen wie Sportplatz, Ruhrtal-Radweg oder am Ententeich ihre selbst gefertigten Kunstwerke aus.

Wer eines dieser Unikate findet, der soll sich daran erfreuen und an dann anderer Stelle wieder auslegen. Und wer weiß schon, wann eines dieser schön bemalten Exemplare auf große Fahrt geht und irgendwo auf der Welt wieder auftaucht – um dann erneut weiterzureisen.