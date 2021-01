Arnsberg: Prozess gegen Drogenbande aus Sundern geht weiter

Arnsberg/Sundern. Fünf Sunderner Drogendealer müssen sich im Landgericht Arnsberg verantworten. Sie waren bei einer Polizeikontrolle aufgeflogen.

Im Landgericht Arnsberg wird am Montag, 4. Januar, der Prozess gegen die Sunderner Drogenbande fortgesetzt. Es ist der dritte Verhandlungstag, nachdem der .

Sechs Angeklagte, fünf davon aus Sundern, müssen sich wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Herstellens und Handelns mit Drogen – der Volksmund nennt das Bande – verantworten. Sie waren bei einer Polizeikontrolle an einer Mescheder Tankstelle aufgeflogen.

Stoffe für über 100 Kilo Drogen

Danach kam es zu mehreren Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Vor allem in Sundern, Amecke, Stockum und Endorf wurden am Ende etwa 13 Kilo Haschisch und Marihuana gefunden, außerdem 15 Kanister mit verschiedenen Grundstoffen. Sie waren zum Teil in den eigenen Wohnungen der Angeklagten gelagert, zum Teil in leerstehenden Nachbarwohnungen untergebracht.

Am Ende hätte die Menge an Substanzen, dabei das meldepflichtige Schwefelöl und reines Methanol, gereicht, um Drogen von etwa 110 Kilo zu erzeugen, den Verkaufswert schätzte die Kripo seinerzeit auf rund 1,5 Millionen Euro ein.

Am zweiten Prozesstag war einer der , als er von seiner Familie erzählte. Der 31-jährige Sunderner berichtete, er sei während der Trennung seiner Eltern in den Drogenkonsum eingestiegen und irgendwann nicht mehr losgekommen.

