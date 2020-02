Erfolgreicher Schlag gegen die Drogenszene: Die Polizei stellt 70 Gramm Marihuana und einen dreistelligen Bargeldbetrag in Alt-Arnsberg sicher.

Arnsberg: Polizei bricht Tür auf und stellt Marihuana sicher

Arnsberg. Polizeibeamte der „Ermittlungskommission Einbruch“ durchsuchten am Dienstagabend eine Wohnung im Stadtteil Alt-Arnsberg. Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis bekommen, dass aus der Wohnung eines 25-jährigen Arnsbergers heraus Drogen verkauft werden. Als der Mann die Polizeibeamten an der Wohnungstür erkannte, schlug er die Tür zu. Darauf brachen die Polizisten die Tür auf.

In der Wohnung wurden mehrere Personen aus Arnsberg angetroffen. Diese standen augenscheinlich unter Drogen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden etwa 70 Gramm Marihuana sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag gefunden. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von mehreren hundert Euro. Das Marihuana, das Geld sowie zwei Mobiltelefone stellte die Polizei sicher.

Die Personalien der angetroffenen Personen wurden festgestellt. Anschließend konnten sie die Wohnung verlassen. Der Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

„Auch in Zukunft werden wir konsequent gegen den Drogenhandel im Hochsauerland vorgehen“, betont die Polizei in einer Mitteilung an die Medien.