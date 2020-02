Arnsberg: Piusberg und Schreppenberg fest in Frauenhand

Die „Fünfte Jahreszeit“ steuerte am Wochenende in die entscheidende Phase, in vielen Sälen längs der Ruhr wurde geschunkelt und gelacht. Auch auf dem Schreppenberg und dem gegenüberliegenden Piusberg waren die Närrinnen und Narren ganz aus dem Häuschen und feierten was das Zeug hielt.

Beim Gemeindekarneval Heilig Kreuz war schon gleich zu Beginn beste Stimmung angesagt. Olaf Hesse, stilgerecht als Barockfürst mit schwarzer Perücke und passendem Hutschmuck, führte unter dem Motto „Disneyland“ durch ein mehrstündiges Programm mit Sketchen, Büttenreden und Schunkelliedern.

Die Hl.-Kreuz-Messdiener als zauberhafte Mini-Mäuse

Auch Markus Rüther hat Spaß beim Karneval in Hl. Kreuz auf dem Schreppenberg. Foto: Wolfgang Becker

Den Auftakt machten alle Mitwirkenden mit der „Motto Show“, nach der Begrüßung durch den Moderator präsentierten die Messdiener als Mini-Mäuse verkleidet einen tollen Auftritt. Die Choreographie hierzu lag in den bewährten Händen von Anja und Julia Danne.

Bei den Sketchen hatte Ärztin Irmgard Hesse ebenso Verständnisprobleme mit der schwerhörigen Oma Karin Hermann wie Doris Hardes mit Patient Sven Juchem, der am so genannten „U-Syndrom“ litt und jedes „A“ als „U“ aussprach.

Als alten Damen werden fesche Mädels

Bauer Holger Schöller konnte nur auf Drängen seines Sohnes Jakob Hesse bewegt werden, seinen Hof für einen Ausflug in die Stadt zu verlassen. Überrascht waren die beiden vom „Jungbrunnen-Aufzug“, in den ältere Damen hineinstiegen und als fesche Mädels wieder herauskamen.

Viel Beifall gab es für die Gruppe „Funky Marys“ aus Uentrop und den „Showtanz Disney“ der Schreppenberger Aktiven, der die Zuschauer sowohl in die Karibik als auch nach Hawaii und in den Orient entführte. Kurz vor dem Finale mit allen Mitwirkenden starteten die hauseigenen Nachwuchstalente die große Show „Disney Magic Moments“ mit Szenen aus den beliebtesten Disney-Filmen.

„Manege frei, es ist soweit – In Pius ist jetzt Zirkuszeit“

Das Pius-Kaninchen (Anja Fuhrig) zeigt sich Zauberin Christine Kosmella gegenüber schlecht gelaunt. Foto: Wolfgang Becker

Allerlei Stars in der Manege präsentierten die Aktiven beim Frauenkarneval der kfd St. Pius. „Manege frei, es ist soweit – In Pius ist jetzt Zirkuszeit“ hieß das Motto im voll besetzten Gemeindesaal.

Unter der Regie von Kirsten Hecker-Schneider und Anja Fuhrig verwandelte sich die Karnevalsbühne in eine schillernde Zirkusarena.

Raubtiershow und Messerwerfer

Ulrike Ruland und Sabine Klein moderierten durch ein abwechslungsreiches Programm mit Raubtiershow, Messerwerfern und Clowns. Die Tanzkids präsentierten sich sowohl als Löwen kostümiert als auch als weiße Tiger.

Kein Zirkus ohne Zauberei, die Zuschauerinnen erlebten hier ein freches Kaninchen (Anja Fuhrig), das nach einem Zauberspruch von Christine Kosmella nur zögernd und äußerst schlecht gelaunt aus dem Zylinder krabbelte.

Die Liveband „Duo Sundries“ sorgt für die richtige Schunkelmusik

Ein Highlight in jeder Zirkusvorstellung ist die Pferdedressur, auf der Pius-Bühne legten die Darstellerinnen eine atemberaubende Show mit zehn rassigen Vollblütern und einem wilden Rappen (Jürgen Gottwald) aufs Parkett.

Ihre Premiere hatten die „Druma Girls“ bereits vor vier Wochen bei der Prunksitzung der KLAKAG, am Samstagabend heizten die sechs Mädels mit ihrer Trommelshow den Gästen auf dem Piusberg so richtig ein und machten im wahrsten Sinne des Wortes mit heißen Rhythmen und blauen Plastiktonnen ein ganz großes Fass auf.

Für Schunkelmusik sorgte die Liveband „Duo Sundries“. Sängerin Jutta Köster suchte bewusst mit legendären Schlager-Hits den hautnahen Kontakt zum Publikum.