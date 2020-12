Arnsberg: Norbertus-Kirche ist stundenweise geöffnet

Damit gibt die Gemeinde allen Interessierten auch die Chance, die Weihnachtskrippe besichtigen zu können.

Arnsberg. Das Gemeindeteam St. Norbertus hat entschieden, dass die Kirche stundenweise geöffnet sein soll. Wenn schon die Präsenzgottesdienste ausfallen müssen, so ist doch die Kirche geöffnet und es wird damit Gelegenheit gegeben, die Kirche und die Krippe in St. Norbertus zu besuchen. Die Kirche selbst ist auch festlich geschmückt.

Jedoch ist dieses Vorhaben ohne gezielte Planung mit festen Öffnungszeiten nicht durchführbar. Zudem sind natürlich die Corona-Regeln (Maske, Hygiene sowie Abstand und Lüften) im gesamten Gemeindezentrum zu beachten.

Die Norbertus-Kirche ist stundenweise geöffnet

Die Kirche soll an sechs Nachmittagen stundenweise geöffnet werden. Es sind jetzt noch diese Zeiten: Am 3. und 10. Januar jeweils in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr. Davon abweichend ist am Samstag, 2. Januar, die Kirche von 16 bis 18 Uhr geöffnet

Mitglieder der Norbertus-Krippengilde sind anwesend

Die Gemeinde freut sich, dass eine Krippengilde gebildet werden konnte, deren Mitglieder während der Öffnungszeiten anwesend sind. Die Öffnungszeiten werden auch an der Kirche ausgehängt.

Allen Helfern und Besuchern der Krippe gilt schon jetzt ein herzliches Willkommen.

https://www.wp.de/staedte/sundern/meldungen-aus-sundern-id231225746.html