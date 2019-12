Arnsberg: New York Gospelstars geben mitreißendes Konzert

Die Konzerte der New York Gospel Stars, einer der besten Gospelformationen weltweit, sind geprägt von einer tiefen Religiosität und einer Liebe zur Musik, die sich auch schnell auf das Publikum überträgt.

Einige Sänger haben bereits mit Musikgrößen wie Aretha Franklin, Whitney Houston und Justin Timberlake zusammengearbeitet. Auch im Sauerlandtheater zeigte sich wieder ihre hinreißende Professionalität, die jede Show zu einem einzigartigen Erlebnis werden lässt.

Arnsberg Bezug zur Heimatstadt Seit elf Jahren sind die New York Gospel Stars regelmäßig im Winter in Deutschland auf Tournee. Ihre Songs sind so unverwechselbar wie ihre Heimatstadt New York. Lebendig, dynamisch, immer in Bewegung und unterlegt mit einem eigenen, speziellen Sound. Jedes Jahr kommen neben den bekannten Musikern auch neue Gesichter und Stimmen zum Einsatz. Alle sind Profis mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung. Mit ihrer überschäumenden Lebensfreude stecken sie das Publikum an und hinterlassen so eine Erinnerung an einen wundervollen Konzertabend, der das Gemüt berührt und eine spirituelle Erfahrung hinterlässt.

Ihre warmen Stimmen, gefühlvollen Interpretationen, Stimmgewalt sowie die ausgeprägte, präzise Rhythmik, gepaart mit einer perfekten Bühnenshow, bescherten dem Publikum im knapp zur Hälfte gefüllten Sauerlandtheater viele Gänsehautmomente. Perfekt abgestimmt zum Gesang agierten die Instrumentalisten mit Keyboards und Schlagzeug, indem sie andere Bandmitglieder einfühlsam begleiteten, aber zwischendurch auch eigene Akzente im Form von kurzen Improvisationen setzten.

Weihnachtssongs und Klassiker

Schon im ersten Song „Oh When The Saints Go Marching In“ übertrug sich die frohe Botschaft der New York Gospel Stars auf das Publikum, das von Anfang an begeistert klatschend und teilweise tanzend mitging, soweit das in den festen Stuhlreihen des Sauerlandtheaters möglich war.

Besonders begeisterte der Frontsänger und Conferencier Ahmed Wallace. Er sagt über sich: „Für mich ist das Besondere an den New York Gospel Stars die Leidenschaft und das Engagement. Es ist nicht immer einfach diese Art von Musik zu singen, vor allem über einen so langen Zeitraum, aber wir überwinden alle Hürden, um das Beste aus unseren Stimmen herauszuholen und unsere Zuhörer an der Leidenschaft teilhaben zu lassen“.

Das gelang der Gruppe auch von Anfang an. Alle Register der Gospelmusik wurden gezogen. Vom ausdrucksstarken Scatgesang (Improvisation mit Silben über Teilen der Liedmelodie) bis hin zum Kontakt mit dem Publikum über das „Call and Response“- Prinzip, das aus der afrikanischen Musik stammt und auch in Gottesdiensten häufig angewendet wird. Die Vorsänger tragen eine Melodie vor und die Zuhörer oder Gemeinde antworten. So entsteht ein Wechselgesang, der sich mit wachsender Begeisterung immer weiter entwickelt.

Viel Lebensfreude

Immer wieder wurde auch betont, dass Gospelmusik gut für den Geist und das Gemüt sei. „Die Gospelmusik hat es geschafft meine Seele zu erfüllen. Jedes Wort dient dazu, den Zuhörern in schwierigen Situationen einen Lichtblick zu geben und ihren Glauben zu stärken- Gospelmusik ist der Soundtrack der Hoffnung,“ so der Conferencier.

Besonders deutlich wurde das bei „Amazing Grace“. Eingestiegen wurde mit einem sehr langsamen Solo-Intro ,bevor dann die Band komplett spielte. Dabei fiel auch wie fast während der gesamten Show die starke schauspielerische Leistung der Solosänger auf. Fehlen durften auch Klassiker wie „Oh happy day“ und Weihnachtslieder nicht.

Zur Frage, wie sie es schaffen, die lange Zeit der Abwesenheit von zu Hause zu verkraften, sagt Alison Hill Mitchell: „Es ist großartig. Die New York Gospel Stars sind förmlich wie eine Familie“ und Ahmed Wallace: „Das sehe ich genauso! Es ist nicht immer leicht so weit von Zuhause entfernt zu sein, besonders an den Feiertagen, aber unsere Verbindung miteinander macht es wesentlich leichter.“