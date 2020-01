Arnsberg: Neuer Inhaber führt Büroservice Schlinkmann fort

„Alles verändert sich mit dem, der neben einem ist oder neben einem fehlt.“ Mit diesem Zitat soll über die zukünftigen Umstrukturierungen im Unternehmen Schlinkmann Büroservice informiert werden. Der plötzliche Tod des Inhabers Andreas Schlinkmann im Juni 2019 (WP berichtete im Juni) ist immer noch unfassbar für seine Familie, sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schlinkmann-Büroservice. Während einer Fahrradtour Richtung Triest ereilte den 57-Jährigen in einem Hotel in der Nähe des Brenners ein plötzlicher Herztod. Mit seiner positiven, unverwechselbaren Art war Andreas Schlinkmann über 30 Jahre das Herz der Firma gewesen und machte aus dem anfänglichen Reparaturbetrieb einen Full-Service-Dienstleistungshandel rund um das Büro.

Arbeitsplätze bleiben erhalten

In seinem Sinne führt Matthias Baukmann das Unternehmen seit Anfang Januar als neuer Inhaber weiter und wird so ein neues Kapitel der Firmengeschichte schreiben. Der langjährige Mitarbeiter ist seit 2015 im Hause Schlinkmann in leitender Position tätig und gewährleistet mit der Übernahme auch weiterhin den gewohnten Kundenservice mit „Kompetenz und Nähe“. Für den Kunden bleibt alles, wie es ist. In Sachen Bürotechnik, Büromaterial und Büroeinrichtung will ihm Schlinkmann Büroservice wie gewohnt als Partner zur Seite stehen. Auch das Team bleibt unverändert. Somit ist gewährleistet, dass alle Arbeitsplätze am Standort im Ohl in Neheim erhalten bleiben.