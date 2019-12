Arnsberg. “Mobile Bäume“ sollen das Falschparken in Arnsberg eindämmen. Die Kübel sind mit exotischen und heimischen Bäumen sowie Wildstauden bepflanzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnsberg: Mit mobilen Bäumen gegen wildes Parken

Am Dienstag wird damit begonnen, „mobile Bäume“ auf Steinweg und Alter Markt aufzustellen. Im Hinblick auf das vermehrte Falschparken und Zustellen von Fußgängerbereichen mit negativen Folgen für Verkehrssicherheit und Stadtbild, hatte die Stadtverwaltung dauerhafte und Maßnahmen „auf Zeit“ zur Verbesserung der Situation erarbeitet und erste bereits umgesetzt.

Verbotszonen fantasievoll und deutlich markieren

Mit der temporären Platzierung der „mobilen Bäume“ handelt es sich um ein kreatives Projekt, um die Bereiche, die nicht zum Parken gedacht sind, fantasievoll und deutlich markieren.

Diese Maßnahme zählt zu den ersten Aktionen im Rahmen des Labelingverfahrens „StadtgrünNaturnah“. Die Pflanzen in den transportablen Behältern können nach Ablauf der Aktion an anderen Stellen eingepflanzt oder als temporäre Begrünung an anderen Orten eingesetzt werden.

Die Kübel sind speziell für die Stadt gefertigt worden

Die Kübel sind so im Handel nicht erhältlich und speziell für die Stadt gefertigt worden. Die Kübel sind mit unterschiedlichen heimischen und exotisch neuen Bäumen bepflanzt: mit Linde, Kornelkirsche, Hainbuche, Amberbaum, Ginkgo, Baumhasel und Feldahorn.

Zudem sind alle Kübel mit Wildstauden wie Leinkraut, Flockenblume, Ehrenpreis, Brunelle und Silberfingerkraut unterpflanzt. Diese bienen- und insektenfreundlichen Pflanzungen im Innenstadtbereich tragen zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei und unterstützen die künftige naturnahe Ausrichtung der städtischen Grünanlagen und Freiräume.

Während des Aufstellens kann es in den nächsten Tagen zu Beeinträchtigungen im Bereich Steinweg/Alter Markt kommen.