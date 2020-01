Arnsberg: Leuchtwerbung an Fassade im Niedereimerfeld brennt

Bruchhausen. Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort und konnte schlimmeres verhindern. Am Freitagmorgen um kurz nach 7 Uhr wurden die Feuerwehrkräfte wegen eines Brandes im Kohlgrubenweg im Niedereimerfeld alarmiert. Menschen, so hieß es in der Alarmierung, seien nicht in Gefahr.

Quasi gegenüber der Feuerwehrwache der Einheiten Bruchhausen/Niedereimer an den Arnsberger Stadtwerken hatte sich die Leuchtwerbung an der Außenfassade der Lagerhalle eines Fahrzeugteilehandels in der Nähe des Hammer Baumarktes entzündet. Alarm wurde offenbar in Niedereimer, Bruchhausen und Neheim gegeben.