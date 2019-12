Arnsberg: Langjährige Hospizleiterin ist jetzt im Ruhestand

Maria Stute war über lange Jahre die Seele des Hospiz Raphael in Arnsberg.

Arnsberg. Für Maria Stute sind Achtsamkeit, Liebe und Vertrauen zu den Menschen wichtig. Und deshalb will sie sich auch im Ruhestand noch engagieren.

Sie war von Beginn an im Hospiz Raphael in verantwortlicher Position dabei, war Hospiz-Gästen und deren Angehörigen stets eine liebevolle, wichtige Gesprächspartnerin, Ratgeberin und Vertrauensperson: Maria Stute. Doch jetzt ist 65-Jährige in den verdienten Ruhestand getreten.

Seit Eröffnung des Hospizes waren Sie dessen engagierte Leiterin. Fehlt da jetzt etwas in Ihrem Leben? Maria Stute: Der Abschied vom Hospiz Raphael ist mir nicht leicht gefallen, die Menschen im Hospiz fehlen mir. Wir waren und es ist ein tolles Hospizteam aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was nehmen Sie an Erfahrungen für sich persönlich mit? Meine Lebenseinstellung hat sich durch die Begegnungen mit sterbenden Menschen und ihren Angehörigen verändert. Und so will ich mehr im Augenblick leben, Dinge, die mir wichtig sind, nicht aufschieben, mich nicht mehr über Kleinigkeiten aufregen und Ungerechtigkeiten im täglichen Leben nicht hinnehmen. Wie viel Lebenszeit mir noch bleibt, weiß ich nicht, dass sie aber mit zunehmendem Alter begrenzter wird, dem muss ich mich stellen. Darum wünsche ich mir, in Zukunft mutiger zu sein. Gab es Momente, ich denen Sie sich nach einem anderen Beruf gesehnt haben? Nein, nie! Also gab es viele Momente, in denen Sie nichts anderes machen wollten? Da gab es viele, zum Beispiel einem Gast ein Stück Freiheit zu verschaffen, in dem er ganz schnell einen E-Rolli bekommen hat, mit dem er jeden Tag mehrmals seine Runden durch Arnsberg machen kann, bevor es für ihn durch seine Erkrankung nicht mehr möglich ist. Der permanente Umgang mit Menschen, die mit dem Tod ringen, wie verarbeitet man das? Die hospizliche Haltung und Professionalität müssen wir alle mitbringen, sonst könnten wir diese Aufgabe nicht leisten und wären sehr schnell ausgebrannt. Mir persönlich hat mein Glaube an Gott viel Kraft gegeben. Das heißt aber nicht, dass ich selber keine Angst mehr vor dem Sterben habe. Die bleibt, bis es bei mir soweit ist. Konnten Sie im Privatleben überhaupt abschalten? Das habe ich nach einigen Jahren gelernt. Auf dem Nachhauseweg habe ich versucht, die menschlichen Schicksale bis zum nächsten Tag nicht zu verdrängen, sondern mit einem Ritual zu verabschieden. Es gibt Menschen, deren Leben und Sterben mich sehr beeindruckt haben. Braucht es für eine solche Aufgabe eine besondere Lebenseinstellung? Für mich sind Achtsamkeit, Liebe und Vertrauen zu den Menschen wichtig. Freiheit ist ein großes Gut, den Menschen ihre Selbständigkeit zu lassen, denn ich weiß nicht, was für mein Gegenüber gut ist. Und Bevormundungen kann ich gar nicht haben. Wie kann es sein, dass eine so wichtige Institution wie das Hospiz in Trägerschaft des Caritas-Verbandes für den Erhalt auf Spenden angewiesen ist? Es gab und gibt vom Gesetzgeber Rahmenvereinbarungen, die beinhalten, dass der Träger eines Hospizes vormals 10 Prozent, jetzt 5 Prozent der Kosten zu tragen hat. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, ab wann ein Gast im Hospiz aufgenommen werden kann, das hat sich auch bewährt. Im Hospiz Raphael gibt es die Besonderheit, dass es hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen gibt, die jeden Tag ein mit viel Liebe zubereitetes Essen und auch Essenswünsche erfüllen. Das sind Kosten, die zusätzlich getragen werden müssen. Dort bringen sich auch Ehrenamtliche mit ein. Und so entsteht eine schöne Atmosphäre, die Gästen und Angehörigen ein Gefühl von „zuhause sein“ vermittelt. Wie sieht jetzt Ihre weitere Lebensplanung aus? Zeit mit meinem Lebenspartner und Freunden verbringen, Reisen planen und machen. Jeden Tag vom Leben dazu lernen, das hört nie auf. Und ehrenamtliche Aufgaben übernehmen.