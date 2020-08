Arnsberg. Nach dem Brand eines Autos im Ortsteil Arnsberg am Wochenende ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

In der Rintelenstraße im Ortsteil Arnsberg brannte am Samstagmorgen gegen 3 Uhr ein Auto vor einem Wohnhaus. „Nach ersten Erkenntnissen“, so teilte die Kreispolizeibehörde am Montag mit, „scheint das Fahrzeug bewusst in Brand gesetzt worden zu sein.“ Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Arnsberg, 02932-90 200.