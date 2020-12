Arnsberg: Keine Weihnachtspause rund um Corona

Arnsberg Behörden und medizinische Einrichtungen im HSK arbeiten über Weihnachten weiter und bieten Hilfe an.

Arnsberg/Sundern/HSK. Das Corona-Virus kennt weder Weihnachten noch Feiertage, darum haben Behörden und medizinische Einrichtungen für den Zeitraum vom 24. Bis einschließlich 26. Dezember bereits Vorkehrungen getroffen. Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengestellt.

„Das Kreisgesundheitsamt arbeitet sowohl im Fallmanagement als auch bei der Kontaktpersonennachverfolgung über die Feiertage wie gewohnt“, erklärt Martin Reuther. Das dafür benötigte Personal werde aus Reihen der Kreisverwaltung zusammengestellt, so der Pressesprecher des Hochsauerlandkreises weiter. Sollte die Lage den Einsatz zusätzlichen Personals erforderlich machen, greift man im Kreishaus zunächst auf eine eigene Rufbereitschaft zurück. Nur im Notfall soll auf die Bundeswehrsoldaten zurückgegriffen werden: Die insgesamt 21 Pioniere, von denen im Wechsel jeweils 14 bei der Nachverfolgung in Meschede unterstützen, bleiben erst einmal außen vor. Ihre Einheit, das Panzerpionierbataillon 1 in Holzminden (Niedersachsen), hat aber ebenfalls eine Bereitschaftsregelung über die Feiertage getroffen – und könnte bei Bedarf schnell reagieren.

Die Corona-Hotline und die Impf-Hotline des HSK sind von Donnerstag, 24. Dezember, bis Sonntag, 27. Dezember, und von Donnerstag, 31. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, nicht erreichbar. „Grund hierfür ist eine sehr niedrige Anfragezahl in den vergangenen Wochen bzw. Tagen“, begründet Martin Reuther. Medizinische Fragen können über diese Kanäle ohnehin nicht beantwortet werden.

Wer an den Feiertagen ärztliche Hilfe benötigt, kann sich wie gewohnt an die KVWL-Notfalldienstpraxen in der Region wenden. Auch während der Corona-Pandemie sind sie weiterhin die ersten Anlaufstellen für Patienten, die außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten einen Arzt benötigen, aber keinen Notfall darstellen. Wer klassische Infekt-Symptome wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Gliederschmerzen aufweist, wird separat von anderen Patienten behandelt, um die Ausbreitung möglicher Infektionsketten zu unterbinden. Wenn es medizinisch notwendig ist, kann in den meisten Notfalldienstpraxen auch ein Corona-Test durchgeführt werden.

Ausführliche Informationen über die Standorte und Öffnungszeiten der KVWL-Notfalldienstpraxen finden Bürger unter www.kvwl.de/notfalldienst (In Arnsberg ist das Karolinenhospital des Klinikums Hochsauerland, Stolte Ley in Hüsten, in Sundern die Notfalldienstpraxis in der Röhre 8, zuständig).

Am 24. Dezember und 31. Dezember gelten dabei die Öffnungszeiten für Feiertage.

Über die Möglichkeiten eines Hausbesuchs informiert der Patientenservice, zu dem auch der ärztliche Bereitschaftsdienst gehört, unter der zentralen Telefonnummer 116117. Zudem erhalten die Patienten dort auch Informationen über die Erreichbarkeiten der fachärztlichen Notfalldienste der Augen-, HNO- und Kinderärzte, die meist dezentral in den Vertragsarztpraxen angeboten werden.

Wichtig: Bitte wenden Sie sich in einer lebensbedrohlichen Notfallsituation umgehend an die Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer 112

Fest steht natürlich, dass die gesetzlichen Kontaktbeschränkungen weiterhin bestehen bleiben: Private Treffen im öffentlichen Raum ohne Einhaltung des Mindestabstandes sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt zu reduzieren. Maximal dürfen sich aber fünf Personen treffen, wobei Kinder bis einschließlich 14 Jahre bei der Berechnung der Personenzahl nicht mitzählen.

Eine Ausnahme bildet Weihnachten: Vom 24. bis zum 26. Dezember 2020 dürfen zusätzlich zum eigenen Hausstand weitere vier Personen aus dem engsten Familienkreis hinzukommen. Auch hier zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Zum engsten Familienkreis gehören: Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister und Geschwisterkinder. Auch deren Haushaltsangehörige dürfen dazukommen, sofern die Anzahl von vier Personen über 14 Jahre außerhalb des eigenen Hausstandes nicht überstiegen wird.

An Silvester und am Neujahrstag gilt: Private Treffen im öffentlichen Raum sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt zu reduzieren. Maximal dürfen sich aber fünf Personen treffen, wobei Kinder bis einschließlich 14 Jahre bei der Berechnung der Personenzahl nicht mitzählen.

Grundsätzlich gilt sowohl für die Weihnachtstage als auch für Silvester/Neujahr: Private Feiern, die mit Blick auf die Teilnehmerzahl, Verhalten und sonstige Umstände (Alkoholangebot, Musik, Tanz etc.) erwarten lassen, dass die Infektionsschutzregeln nicht eingehalten werden, sind unzulässig und können mit einem Bußgeld geahndet werden. Die örtlichen Ordnungsbehörden bitten um Beachtung, Mithilfe und auch Verständnis für die aktuelle Pandemie-Situation, kündigen jedoch gleichzeitig an, Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung konsequent nachzugehen.

