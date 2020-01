Arnsberg: Junge Frau will Kinderlosigkeit aus Tabuzone holen

Sie mag Kinder. Sie ist eine beliebte Patentante. „Und ich weiß, dass ich bestimmt auch eine gute Mutter wäre“, sagt Janina Kellermann. Ist sie aber nicht, und wird sie wohl auch nicht. Die 33-jährige Müschederin lernte zu akzeptieren, dass sie „kinderlos“ ist. In einem monatlichen Gesprächskreis „(un)gewollt kinderlos“ will sie ab kommenden Montag um 17 Uhr im Bürgerzentrum Bahnhof ein Tabuthema zur Sprache bringen und Wege für ein glückliches Leben ohne eigene Kinder aufzeigen.

Die Gründe der Kinderlosigkeit können vielfältig sein. Es will mit der Schwangerschaft einfach nicht klappen, Zeugungsunfähigkeit, nicht den richtigen Partner an seiner Seite, Totgeburten oder auch die ganz bewusste Entscheidung gegen ein Kind und für ein anderes Lebensmodell. Eines aber haben alle gemein: „In unserer Gesellschaft muss man sich dafür rechtfertigen“, sagt Janina Kellermann. Das schmerzt.

Wenig offene Gespräche

Auch weil eben nicht ernsthaft und offen über das Thema gesprochen wird. Es gibt die Sprüche: Wann ist es denn bei Euch so weit? Wird ja langsam mal Zeit! Und, und, und - kennt jeder vom großen Familienkaffeetrinken. „Das meinen die Leute ja meist nicht böse“, sagt Janina Kellermann. Die wenigstens wissen, was sich alles dahinter verbirgt.

Arnsberg Neues Projekt „(un)gewollt kinderlos“ Die Engagementsförderung der Stadt Arnsberg verweist auf das neue Projekt „(un)gewollt kinderlos“. Kinderlosigkeit hat unterschiedliche Gründe und damit auch individuelle Geschichten. Gesundheitliche Probleme, fehlende Partnerschaft oder bewusste Entscheidung sind einige davon. In einem neuen Gesprächskreis mit Janina Kellermann kann jeder über seine Situation sprechen. Sie schafft einen Raum voller Verständnis und Mitgefühl für alle Besucher und ihre individuelle Situation. Auftakt ist am Montag, 27. Januar, um 17 Uhr zum Bürgerbahnhof, Clemens-August-Straße 116 in Arnsberg, Raum 1.04. Nähere Informationen gibt es bei der Stadt, Zukunftsagentur Engagementförderung, Petra Vorwerk, 02932-2011402 oder unter p.vorwerk@arnsberg.de

Leidenswege können es sein. Schmerzhafte Lebenserfahrungen wie die der gebürtigen Hüstenerin Janina. Mit Mitte 20 war sie verheiratet und wollte Kinder. Mit der Schwangerschaft, das deutete sich schon vorher an, gab es auf normalem Wege Probleme. Es kam zur Hormontherapie, diverse alternative Verfahren und künstlicher Befruchtungsversuche - alles vergeblich. Adoption war ein Plan. Am Ende aber scheiterte auch die Beziehung unter dem Druck des unerfüllten Kinderwunsches. „Das ist ein sehr belastendes Thema für die Partnerschaft“, erzählt die junge Frau. Vorwürfe erhebt sie keine. Im Gegenteil: Sie weiß, dass die Kinderlosigkeit Männer ebenso belastet wie Frauen. „Auch sie fühlen sich alleine!“, sagt sie, „sie werden dabei oft vergessen“.

„Das tut immer weh“

Sozialer Rückzug, Isolation und auch gesellschaftlicher Ausschluss sind Begleiter des Leidensweges. „Irgendwann fühlst du dich hilflos und hoffnungslos“, sagt Janina Kellermann, „du ziehst dich zurück, machst dicht“. Um einem herum dreht sich gefühlt alles um Kinder - und das wird unerträglich. „Dann musst du irgendwann für dich sagen, ich schließe das jetzt ab“, erzählt die Frau.

Der Kinderwunsch bleibt immer. „Das geht weiter, hört nie auf und tut auch immer weh“, sagt Janina. Aber doch müsse der Schritt kommen, andere Wege und Lebensmodelle zum Glücklich sein zu akzeptieren und für sich zu entdecken. Das alles gehe aber nur durch Reden und Enttabuisieren. „Ich bin kein Opfer“, weiß die Zytologie-Assistentin heute, „ich habe angefangen mich wieder selbst auch ohne eigenes Kind zu lieben“. Das, so ist sie sich sicher, hätte mit Schweigen nie geklappt.

Das ist eine der Erfahrungen, die sie gerne in den Gesprächskreis einbringen möchte. Dabei hat sie nicht den Ansatz einer Selbsthilfegruppe. „Ich will nicht therapieren, sondern dem Thema eine Stimme geben“, sagt sie. Gemeinsam mit Dominique Sommer (32) aus Hüsten, die mit anderer Biografie ebenfalls kinderlos ist, möchte sie moderieren und zum Austausch einladen. Das will sie „mit Herz und Gefühl“ machen.

ungewollt kinderlos- beratung hilft paaren in der notBesonders viel erwartet sie von der Begegnung der ungewollt und gewollt kinderlosen Menschen. „Das kann sich sehr gut ergänzen“, glaubt Janina. Genau die, die die bewusste Entscheidung gegen eine eigene Familie getroffen haben, könnten die gesuchten Wege aufzeigen, ohne Kinder glücklich zu sein. Umgekehrt können sie davon profitieren, dass sie nicht allein damit da stehen, sich für ihren Familienstatus immer und immer wieder rechtfertigen und erklären zu müssen. Klar sei doch: „Es ist nicht alles schlecht ohne Kinder!“, weiß Janina.

Thema auch für ältere Menschen

Viele Menschen wüssten nicht, was das Thema Kinderlosigkeit, unerfüllte Hoffnungen oder Verurteilungen alles mit sich ziehe. „Darüber muss mehr gesprochen werden“, wünscht sich Janina Kellermann. Und das nicht nur unter jungen Leuten, sondern auch mit älteren Menschen. Gerade diese waren früher viel mehr in gesellschaftliche Zwänge und Tabus eingebunden gewesen. Auch ihnen möchten die beiden Frauen einen Raum geben, sich zu öffnen und von ihren Erfahrungen zu berichten. Und auch davon, wie sich eine Kinderlosigkeit im Alter auswirkt. Janine Kellermann hat gelernt, ihren Status anzunehmen. Sie fasst Mut und geht auch neue Wege. Mit 33 Jahren will sie im Sommersemester in Dortmund ein Studium der Sozialen Arbeit aufnehmen. Sie will im Jugendamtsbereich arbeiten. „Ich hoffe, etwas bewegen zu können“, sagt sie, „es gibt doch so viele Wege, anderen Kindern zu helfen, dass es ihnen besser geht“.