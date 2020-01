Arnsberg. Die Neuauflage der Arnsberger „Lokal-Runde“ ermöglicht Bands aus der Region den Sprung auf die große Bühne und ins Rampenlicht.

Arnsberg: In Lokal-Runde spielen sich Bands ins Rampenlicht

Nach der erfolgreichen ersten Auflage findet der Bandwettbewerb „Lokal-Runde“ in Arnsberg Mitveranstalter des Open Arnsberg Festivals haben ein durchweg positives Resümee der beiden letzten Abende im „Herrn Nilsson“ gezogen. „Wir haben auch im Nachgang noch viele Bewerbungen heimischer auch in diesem Jahr wieder statt. Das Musikernetzwerk Arnsberg und die Eventagentur „Lokal-Runde“ als Künstler bekommen. Deshalb wird es definitiv weiter gehen und wir freuen uns jetzt schon wieder auf die Sauerländer Talente“ beschreibt Peter Hoffe vom Netzwerk die Ausgangslage.

Neue Location

In diesem Jahr ändern sich die Location und der Tag. „Wir haben gemerkt, dass der Freitag für viele Künstler und Gäste nicht ganz einfach zu handeln ist. Deshalb werden wir am Samstag , 9. Mai, in der Schützenhalle Muffrika zur 2. Lokal-Runde einladen“, erklärt Christoph Griesenbrock. „Ziel des Wettbewerbs ist in erster Linie nicht, den oder die Besten zu küren, weil Musik zum Glück immer noch Geschmackssache ist, sondern Sauerländer Künstlern eine Plattform zu bieten. Raus aus dem Proberaum-rauf auf die Bühne ist das Motto!“

Ab ins Rampenlicht: Die Lokal-Runde bietet Bands die Chance dazu. Foto: Markus Ebbert

Finalisten kamen groß raus

Für fast alle Teilnehmer aus 2019 hat sich der Schritt gelohnt. Viele der Acts haben neben mehr Aufmerksamkeit auch einige Gigs an Land gezogen. „Darüber freuen wir uns besonders. Denn dies ist das vorrangige Ziel des Musikernetzwerk Arnsberg - unsere Künstler untereinander und mit verschiedenen Veranstaltern zu vernetzen und damit helfen, den nächsten Schritt zu machen, “ betont Hoffe. Für die beiden Gewinner 2019 fand das Finale auf der Bühne des Open Arnsberg Festivals statt. Dort hatten „Portneveo“ und „Crash Tape“ noch einmal die Möglichkeit, vor großem Publikum alles zu geben. Bei den Fans hat sich am Ende „Crash Tape“ durchgesetzt und so noch zusätzlich eine Album Aufnahme im Audiofloor Tonstudio gewonnen. Im Herbst letzten Jahres haben die drei Sunderner dann zehn Songs aufgenommen und mit dem Album auch schon eine Release Party gefeiert. Zu hören gibt es das Ergebnis auch verschiedenen Streamingdiensten.

Ins Rampenlicht spielen

Wer sich ebenfalls ins Rampenlicht spielen möchte hat also am 9. Mai die Chance dazu. Die fünf ausgewählten Solokünstler oder Gruppen werden am Ende durch das Publikum, und erstmalig auch durch eine Fachjury, bewertet. Der Sieger wird am 29. August 30 Minuten lang beim Musikfestival Open Arnsberg auf der Bühne stehen. Anschließend wird dann bei „All Inclusive“ im Backstage Bereich hautnah zu den Shows von Furyhouse (Fury in the Slaughterhouse Cover) , My’tallica (Metallica Tribute) und den anderen Bands gefeiert.

Bewerbungsfrist startet

Die Bewerbungsfrist startet jetzt und endet am Aschermittwoch. Anschließend werden die Bewerbungen vom Musikernetzwerk gesichtet und die fünf Finalisten ausgesucht. Alle die mitmachen möchten schicken die Band/Musiker Infos, Audio und Foto bzw. Videomaterial per Mail an info@lokal-runde.de .Die Infos stehen auch noch einmal auf der Homepage: www.lokal-runde.de

