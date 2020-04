Arnsberg-Holzen: Siebenjähriger nach Unfall schwer verletzt

Arnsberg-Holzen. Weil er mit seinem Tretroller auf die Straße fuhr, wurde ein Siebenjähriger am Samstagnach­mittag bei einem Unfall in Holzen schwer verletzt.

Ein siebenjähriger Junge wurde am Samstagnach­mittag bei einem Verkehrsunfall in Holzen schwer verletzt. Er fuhr mit seinem Tretroller unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn der Hönnetalstraße. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin, die die Hönnetalstraße in Fahrtrichtung Hüsten befuhr, konnte trotz eines Brems- und Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Der Junge wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt laut Polizei ca. 1000 Euro.