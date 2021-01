Arnsberg: Hochwasserschutz und Zäune auf dem Spreiberg

Das Beweidungsprojekt Spreiberg schreitet voran: Stadt verbessert Hochwasserschutz. Beschädigung von Zäunen zur Anzeige gebracht.

Müschede. In den vergangenen Wochen ist es ruhiger geworden um das Naturschutzgebiet auf dem Spreiberg nahe Müschede. Doch die NABU-Stiftung liegt mit ihren Vorbereitungen zum Aufbau einer Rinderbeweidung auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz voll im Zeitplan, wie Inés Noll von der Stiftung auf Nachfrage erklärt.

Stichwort "Rinderbeweidung" - diese verdichte den Boden in einem Ausmaß, der die Hochwassergefahr ansteigen lässt, hatten Gegner des Beweidungsprojekts noch Ende des vergangenen Jahres bemängelt.

Schutzgraben ausgebaut

Darauf habe die NABU-Stiftung inzwischen reagiert, so Noll, die für das Schutzgebiet-Management vor Ort zuständig ist. Für mehr Sicherheit bei Starkregen wurden Maßnahmen zum Hochwasserschutz umgesetzt. Zum einen habe man die vorgesehene Gehölzentnahme auf dem Areal reduziert - wie die in einer Bürgerinitiative organisierten Kritiker gefordert haben, zum anderen sei die Stadt Arnsberg tätig geworden: Im November 2020 vergrößerte diese einen Hochwasserschutzgraben im Einzugsgebiet des Spreibergs. Der Graben wurde bereits nach einem Starkregenereignis im Jahr 2009 anlegt - die nun erfolgte Grabenvertiefung beruht auf aktuellen Berechnungen der Stadt und wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und der NABU-Stiftung durchgeführt.

"Das anfallende Bodenmaterial verbleibt im Gelände und wird zu einem Erdwall aufgeschüttet. Dabei wird die Böschung so abgeflacht, dass die Rinder ab dem Frühjahr 2021 gefahrlos dort grasen können", berichtet Inés Noll.

Unbekannte beschädigen Zäune

Apropos "gefahrlos" - ein Zaun soll die Rinder am Ausbüxen hindern - und Passanten schützen. Dieser "Elektrofestzaun" wird derzeit errichtet - und zwar so, dass der Rundweg und die wesentlichen Zugänge von Flammberg und Müschede aus erhalten bleiben. "Alle ausgewiesenen Wanderwege sind so weiterhin nutzbar. Auch eine Querung über die Weidefläche wird über einen ausgezäunten Weg weiterhin möglich sein", versichert Inés Noll. Der Zaun wird als ein in der Landwirtschaft üblicher Elektrozaun mit Zaunpfählen aus Hartholz und dazwischen gespanntem Glattdraht ausgeführt. Stacheldraht oder Zaungitter sind nicht vorgesehen. Von den Wegen wird ein Abstand von mehreren Metern eingehalten. Trotzdem haben Unbekannte schon mehrfach Beschädigungen an fertiggestellten Zaunabschnitten verursacht. "Wir haben deswegen Anzeige gegen Unbekannt erstattet und stehen in regelmäßigem Kontakt mit der Polizei", hat die Projekt-Managerin kein Verständnis für solche Störfeuer; vor allem dann nicht, wenn die ersten Rinder auf den Weiden stehen...

Erste Rinder kommen im Frühjahr

Das soll wie geplant im Frühjahr 2021 - mit dem ersten Weideauftrieb des Roten Höhenviehs in die umzäunten Flächen - der Fall sein. Zuvor werden noch ein Unterstand sowie Tränken für die Tiere und ein Fangstand für die Tierbetreuung und –entnahme errichtet. Die Randbereiche des Gebietes werden weiterhin mit Schafen und Ziegen beweidet.

