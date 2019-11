Arnsberg: Grüne fordern moderne Fahrradabstellanlagen

Die Förderung der Nahmobilität - hier insbesondere des Fahrradfahrens - ist für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes und damit für den innerstädtischen Klimaschutz ein enorm wichtiger Beitrag.

Deshalb hat die Fraktion der Grünen im Haupt- und Finanzausschuss ein Konzept zur Schaffung zeitgemäßer Fahrradabstellanlagen gefordert. Ein Antrag, der einstimmig angenommen wurde und so auch in der kommenden Woche den Rat passieren wird. Zumal die Überlegungen der Grünen nicht weit von den Vorstellungen der Stadtverwaltung entfernt sind.

Grüne: „Es muss jetzt auch dringend etwas für die Fahrradfahrer getan werden“

„Für Autos schaffen wir aus gutem Grund zum Beispiel kostenlose P & R-Stellplätze am Arnsberger Bahnhof, um Autofahrer zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen, aber für Fahrräder sieht das im Stadtgebiet mau aus,“ sagt Thomas Wälter, der den Antrag federführend konzipiert hat.

Wälter argumentiert nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern er weiß, wovon er spricht. Schließlich, so der Sprecher der Grünen, lege er selbst schon seit Jugendzeiten möglichst jeden Weg mit dem Fahrrad zurück - im Jahr rund 2000 Kilometer - und stecke daher tief in der Materie. Sein Fazit daher: „Es muss jetzt auch dringend etwas für die Fahrradfahrer getan werden.“

„Dauerreservierte“ Fahrradbox am Arnsberger Bahnhof zeigt: Angebot reicht nicht aus

Die Fahrradbox am Bahnhof Arnsberg ist praktisch dauerhaft belegt. Ein Zeichen dafür, dass das Angebot nicht ausreicht. Foto: Wolfgang Becker

Besonderen Vorrang müssten dabei, erläutert Thomas Wälter den Vorstoß der Grünen, vernünftige Abstellanlagen haben.

„Und zwar mit ausreichender Kapazität und Sicherheit.“ Denn die inzwischen „dauerreservierte“ Fahrradbox am Arnsberger Bahnhof zeige ganz klar:

„Das bestehende Angebot reicht nicht aus. Deshalb müssen wir jetzt einen systematisch durchdachten Einstieg finden, um den Fahrradverkehr dauerhaft zu stärken und um so zugleich Anreize zu schaffen, innerstädtisch das Auto gegen das Fahrrad einzutauschen.“

Zentral positionieren

Um dieses Ziel zu erreichen, erachten es die Grünen für absolut sinnvoll, zeitgemäße Fahrradabstellanlagen dort einzurichten, wo die Wirkung am größten ist: an Verkehrsknoten mit Pendlerverkehr und Busbahnhöfen, an Verwaltungsstandorten und Handelsschwerpunkten.

„Weil dies sicher viele Menschen animieren wird, bequem vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen, und dann möglicherweise von diesem für Anschlussfahrten auf den ÖPNV.“ Der positive Klimaeffekt: Das Auto bleibt über lange Zeiträume ungenutzt und produziert keine Abgase.

Thomas Wälter: „Bislang fehlt in Neheim eine zentrale Abstellmöglichkeit für Fahrräder“

Beispiel hier: der Neheimer Busbahnhof an der Goethestraße in Wurfweite zur ehemaligen Realschule. Dieser Verkehrsknoten könnte, so Wälter, durch den Bau einer Fahrradabstellanlage auf dem Schulhof zu einem wichtigen Teilstück zur Stärkung des Fahrradverkehrs und des Klimaschutzes werden:

„Es würde eine bislang in Neheim fehlende zentrale Abstellmöglichkeit für Fahrräder geschaffen und zugleich könnten die Fahrradfahrer vom Busbahnhof aus mit dem ÖPNV in alle Stadtteile gelangen.“ Und darüber hinaus.

Mangel an vernünftigen Abstellmöglichkeiten an den weiterführenden Schulen

Die Sicht auf den Fahrradständer am Arnsberger Gymnasium wird oft durch widerrechtlich parkende Autos verdeckt. Folge: Die Farbdiebstähle haben dort zugenommen. Foto: Wolfgang Becker

Aber nicht nur die zentralen Bereiche im Stadtgebiet - hier in den großen Quartieren Arnsberg, Neheim, Hüsten und Oeventrop - sollten nach Auffassung der Grünen mit den genannten Abstellanlagen ausgestattet werden. „Dies muss vor allem auch an den weiterführenden Schulen passieren.“

Denn dort sei die Nutzung von Fahrrädern für den Schulweg rückläufig. Ein Grund: Mangel an geeigneten Abstellmöglichkeiten und daraus resultierend eine höhere Diebstahlquote.

Anlagen müssen diebstahlsicher sein

Deshalb ist eine weitere Forderung der Grünen: Die zu schaffenden Fahrradabstellanlagen müssen zwingend diebstahlsicher, trocken und überdacht sein. „Denn niemand“, so Wälter, „stellt sein hochwertiges Fahrrad dort ab, wo er nicht weiß, ob er es komplett oder überhaupt wieder vorfindet. Und niemand setzt sich gern nach einem langen Arbeitstag auf ein nasses Fahrrad.“

Grüne: Start jetzt mit durchdachten, modernen und intelligenten Lösungen

Natürlich, fasst Thomas Wälter zusammen, sei man sich darüber im Klaren, dass ein solches Konzept aus Kostengründen (Infobox) nicht auf einem Schlag zu realisieren sei, sondern dass dafür wohl mehrere Schritte erforderlich sein würden.

„Aber wir müssen jetzt beginnen. Mit einem durchdachten System mit intelligenten, modernen Lösungen.“ Wie auch mit einer App, die Auswärtigen die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder anzeigt und Plätze für Fahrräder reservieren lässt.