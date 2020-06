Arnsberg: Ferienspaß bietet Programm für den Sommer

Die Kinderstadt wird es in Arnsberg auch in diesem Sommer an vier Standorten geben. Die Anmeldung dazu startet am 15. Juni online.

Arnsberg. Auch wenn in diesem Jahr nicht die beliebte Ferienaktion Kinderstadt stattfinden kann, bietet das Team des Familienbüros ein alternatives Ferienprogramm für Kinder von 6 bis 12 Jahren an vier Standorten im Stadtgebiet an.

Das Angebot beinhaltet eine Betreuungsmöglichkeit von 8 bis 16 Uhr, ohne Mittagessen. Für folgende Standorte können in den ersten drei Wochen der Sommerferien vom 29. Juni bis zum 17. Juli 2020 jeweils 30 Kinder pro Woche angemeldet werden: Grundschule Moosfelde, Ehemalige Realschule Neheim (Goethestr.), Fröbelschule/Regenbogenschule, Arnsberg und Sekundarschule am Eichholz, Arnsberg.

Die Teilnehmerbeiträge liegen bei 40 Euro pro Woche mit Familienkarte; Geschwisterkinder zahlen 20 Euro. 50 Euro pro Woche kostet die Teilnahme ohne Familienkarte; Geschwisterkinder zahlen dann 30 Euro. 20 Euro pro Woche fallen an für Kinder der OGS, 8 bis und 13plus Betreuung; dann sind es 10 Euro für Geschwisterkinder.

Der Teilnehmerbetrag wird nach bestätigter Anmeldung vor Ort in bar bezahlt. Die Anmeldung ist am 15. Juni ab 12 Uhr auf der Homepage der Stadt Arnsberg möglich.

Fördermittel für Verbände und Träger

Das Familienbüro fördert zusätzlich Ferienmaßnahmen vor Ort: Die meisten Ferienfahrten und Zeltlager mussten in diesem Jahr coronabedingt von den Trägern und Verbänden abgesagt werden. Einige Gruppenleiter dieser Fahrten haben aber Ideen entwickelt, wie man nun vor Ort ein Ferienangebot für kleinere Gruppen durchführen kann, damit bei den Daheimgebliebenen keine Langeweile aufkommt.

Um diese und möglichst viele weitere Ideen zu fördern und unterstützen, haben Verbände und Träger die Möglichkeit, zusätzlich Gelder über die kommunalen Fördermittel zu beantragen. So wird es in den Sommerferien 2020 eine einmalige Sonderfördermöglichkeit für Tagesmaßnahmen im Rahmen der Stadtranderholung geben. Pro Tag und Teilnehmer können hier 5 Euro statt bisher 3.50 Euro gefördert werden.

Wichtig für alle Maßnahmen ist, dass ein geeignetes Hygienekonzept erarbeitet werden muss und vor Beginn der Aktionen vorgelegt wird. Hierbei und für sonstige Fragen zum Ablauf und der Beantragung sind die Mitarbeiter des Familienbüros gern behilflich.

Kontakt zum Familienbüro unter , familienbuero@arnsberg.de