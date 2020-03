Arnsberg. In Arnsberg wurde der Verein „drehMOMENTE“ gegründet. Er will die Mobilität für ältere und in ihrer Bewegung eingeschränkte Personen erhöhen.

Die Vorstellung begeistert die Vereinsmitglieder: In einer speziellen Fahrradrikscha sollen nun auch in Arnsberg künftig ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen einen Ausflug an der frischen Luft genießen können.

Der in Bruchhausen für die ganze Stadt gegründete Verein „drehMOMENTE“ will diese Vorstellung in die Tat umsetzen. Neun Mitglieder haben die Satzung verabschiedet, Ideen und Ziele für den Verein festgelegt.

„Es gibt so viele Ideen, die es wert sind, von uns verwirklicht zu werden“

Zur Vorsitzenden des Vereins wurde Barbara Köster-Ewald gewählt, die sich auf die Arbeit mit motivierten Mitgliedern freut. „Es gibt so viele Ideen, die es wert sind, von uns verwirklicht zu werden“, sagt Köster-Ewald.

Von denen hatte die erste Vorsitzende des Vereins, die am Dienstagabend einstimmig von den neun Gründungsmitgliedern gewählt wurde, schon im September des letzten Jahres erfahren. Auf einer Veranstaltung der Reihe „Montagwissen“ stellte die Initiatorin der Idee aus Lippstadt, Barbara Berger, ihr Projekt im Bürgerzentrum vor und stieß sofort auf begeisterte Interessenten.

Die Rikscha-Fahrer erhalten eine spezielle Ausbildung

Die Idee des Lippstädter Vereins hat Barbara Berger, die jetzt auch Mitglied des Arnsberger Vereins geworden ist, aus Dänemark. Dort gibt es schon länger die Nutzung dieser speziellen Fahrradrikschas, die sich dadurch auszeichnen, dass die Passagiere – wenn man sie so nennen möchte – vor dem Fahrer sitzen können und sollen. Dabei erlaubt diese Rikscha, dass sogar zwei Fahrgäste auf der schmalen Bank einen Platz finden.

Gefahren werden die Rikschas von so genannten Piloten, die aus Versicherungsgründen Mitglieder des Vereins sein müssen und eine extra Ausbildung – auch für den Umgang mit älteren Menschen – bekommen sollen. In enger Zusammenarbeit mit dem bestehenden Verein „drehMOMENTE“ aus Lippstadt hat der Verein aus Arnsberg auch seine Satzung erarbeitet.

Aus Ausflüge und Ausfahrten sollen organisiert werden

Ein Zweck des Vereins ist es demnach, Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu schaffen. Vor allem für diesen Personenkreis will der Verein „drehMOMENTE“ Ausfahrten und sogar Ausflüge organisieren und durchführen.

Barbara Köster-Ewald: Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke

Zum Mittel der geselligen Mobilität sollen dabei die Fahrradrikschas werden, die mit elektrisch unterstütztem Antrieb bis zu zwei Fahrgäste transportieren können. Weitere Ziele haben auch einen gesellschaftspolitischen Hintergrund: So soll Radverkehr in der Stadt gefördert werden und die Belange von Menschen mit eingeschränkter Mobilität in das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden.

„So wie es in der Satzung heißt, verfolgt der Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke“, erklärt die Vorsitzende. Beim Finanzamt Arnsberg wird deshalb als erste Amtshandlung des neuen Vorstands die Gemeinnützigkeit beantragt.

„Eine große Herausforderung wird die Suche nach Unterstützern sein“

Unterstützer der Vereinsgründung und auf längere Sicht hin angelegter Kooperationspartner ist der Verein aus Lippstadt. „Das Interesse an der Arbeit des Vereins kommt mit der Zeit von ganz alleine“, kann die Vorsitzende aus Lippstadt aus eigener Erfahrung sagen. Wichtig sei jetzt, den Verein und seine Ziele in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

„Eine große Herausforderung wird die Suche nach Unterstützern sein, die helfen, die Anschaffung einer der speziellen Fahrradrikschas zu finanzieren“, meint die Vorsitzende Barbara Köster-Ewald abschließend.