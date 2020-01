Arnsberg: Einbruch in Jugendtreff Gierskämpen

Einbrecher waren in der Nacht zum Donnerstag in Gierskämpen aktiv.

Arnsberg. Bei einem Einbruch in den Jugendtreff Gierskämpen wurde u.a. ein Fernsehgerät gestohlen.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in ein Kinder- und Jugendheim im „Alten Feld“ ein. Die Täter gelangten durch eine aufgebrochene Tür in das Jugendheim. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Sie entwendeten elektronische Spielgeräte sowie einen Fernseher. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr und 10 Uhr. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg in Verbindung, 02932-90200.