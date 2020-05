Durch ein Fenster brachen die Diebe in den Wohnwagen ein.

Einbruch Arnsberg: Einbrecher steigen in Wohnwagen ein

Arnsberg. In einen abgestellten Wohnwagen auf der Eickelstraße in Arnsberg-Hüsten wurde eingebrochen.

Durch ein Fenster brachen noch unbekannte Täter in einen abgestellten Wohnwagen auf der Eickelstraße ein. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist davon auszugehen, dass die Täter sich längere Zeit in dem Wohnwagen aufhielten und in diesem auch möglicherweise übernachteten. Sie entwendeten zudem ein Ceran-Kochfeld. Die Tatzeit liegt zwischen dem 15. April und dem 6. Mai.

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter entgegen.