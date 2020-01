Arnsberg: Drogen im Kühlschrank des Vaters versteckt

Ein breites und „kundenfreundliches“ Angebot im gut florierenden Drogengeschäft hatte die Tochter eines 54-jährigen Arnsbergers anzubieten. Gegen sie und andere in das kriminelle Geschäft verstrickte Personen wird bald ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr Vater dagegen wurde schon jetzt verurteilt - zu einer Bewährungsstrafe.

Nichts gewusst vom Inhalt?

Zunächst war jetzt der Vater der „Geschäftsfrau“ vor dem Schöffengericht wegen Handeltreibens mit Betäubungsmittel angeklagt. Der Staatsanwalt warf ihm vor, am Geschäft seiner Tochter beteiligt gewesen zu sein und somit ein Verbrechen begangen zu haben, dessen Strafrahmen zwischen einem und 15 Jahren festgelegt ist. Der Angeklagte und dessen Verteidiger, Rechtsanwalt Klaus Telgenbüscher, konnten das Gericht jedoch davon überzeugen, dass der Vater nicht mit Drogen gehandelt hat.

Als Vorwurf blieb der unerlaubte Besitz von Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Der 54-jährige Arnsberger gab dazu an, ein Paket, von dessen Inhalt er angeblich nichts wusste, von der Wohnung seiner Tochter in die seine gebracht und dort im Kühlschrank deponiert zu haben. Später sei ihm dann klar geworden, dass es sich um Drogen handelte. „Ich wollte das Zeugs später vernichten“, versuchte er dem Gericht glaubhaft zu machen.

Telefon der Tochter überwacht

Sein Pech: Durch die Telefonüberwachung der Tochter wurde klar, dass er sehr wohl von der Existenz der von ihm transportierten Drogen wusste und für die Tochter die „heiße Ware“ deponierte. Auch kam heraus, dass die Tochter solche sogar in einer Grube im Wald gebunkert hatte. Diese und die Betäubungsmittel, die in den Wohnungen gefunden wurden, stellte die Polizei sicher. Während der polizeilichen Wohnungsdurchsuchung schellten zudem mehrere junge Leute an der Klingel der Tochter und wollten sich, als sie von der Polizei empfangen wurden, möglichst schnell „verabschieden“.

In seinem Plädoyer stellte der Staatsanwalt fest, dass der Angeklagte am 2. Februar 2019 gut 160 Gramm Amphetamine, Marihuana und Ecstasy-Tabletten von seiner Tochter abgeholt habe, um sie in seiner Wohnung zu verstecken. Ihm sei das Handeltreiben seiner Tochter durchaus bekannt gewesen.

„Drogen, die man vernichten will, lagert man nicht tagelang im Kühlschrank“, gab der Staatsanwalt zu bedenken. Einen minder schweren Fall sah er nicht, denn der Angeklagte sei mehrfach, wenn auch nicht einschlägig, vorbestraft. Ein Jahr und drei Monate seien tat- und schuldangemessen. Und weil der Angeklagte arbeitslos ist, solle er 100 Sozialstunden ableisten. „Die Freiheitsstrafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden, da der Angeklagte nicht selbst konsumiert und mit einer Wiederholung einer gleichzusetzenden Tat nicht zu rechnen ist.“

Das Schöffengericht folgte dem Antrag, minderte die Freiheitsstrafe aber um einen Monat, nicht jedoch, wie es der Verteidiger gefordert hatte, um drei Monate.