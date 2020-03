Arnsberg: CDU rät zu YouTube-Kanal für Bürgerbeteiligung

„Wir sind arbeitsfähig und digital unterwegs“, betont die Arnsberger CDU-Fraktion und schlägt YouTube-Kanal für Bürgerbeteiligung vor.

Arnsberg. Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Arnsberg hat sich auf digitales Arbeiten eingestellt und dabei auf Erfahrungen aus dem Arbeitskreis Digitalisierung zurückgegriffen. Aufgrund der zunehmend ernsten Lage wegen der COVID-19 Pandemie hat die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Arnsberg in dieser Woche die Fraktionssitzung vollständig in einer Webkonferenz abgehalten. Der CDU-Stadtverband beauftragte bereits Mitte 2019 Dr. Stefan Kempen und Janis Zimmermann mit der Gründung dieses Arbeitskreises. Seitdem fanden regelmäßige Treffen dieses Arbeitskreises statt und das Ergebnis konnten wir diesen Montag bestaunen.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserer ersten Webkonferenz. Ich arbeite schon länger mit Online- Besprechungsräumen und habe zusammen mit dem Fraktionsgeschäftsführer Leon Kremer die Webkonferenz für die Fraktion eingerichtet, erklärte Dr. Stefan Kempen.“ Die Teilnahme der Fraktion und den RatskandidatInnen war stark Insgesamt waren 28 von möglichen 32 Teilnehmern gleichzeitig in der Webkonferenz und haben über die Verwaltungsvorlagen für den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat beraten.

Antrag an die Verwaltung

„Dank dieser Digitalisierungslösung und durch die Unterstützung des AK Digitalisierung ist die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Arnsberg innerhalb kürzester Zeit trotz Einschränkungen der sozialen Kontakte weiterhin handlungsfähig“, betont die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Die CDU-Fraktion werde die Nutzung dieser oder einer vergleichbaren Lösung auch für die politischen Gremien wie für Ausschüsse und sogar für die Ratssitzung empfehlen. Ein entsprechender Antrag an die Verwaltung wird in den nächsten Tagen eingebracht. Die Teilnahme von Bürgern könnte durch einen öffentlichen YouTube-Kanal gewährleistet werden.

Der Fraktionsvorsitzende Jochem Hunecke und der 1. stellvertretende Bürgermeister Peter Blume zeigten sich positiv überrascht, wie gut digitale Lösungen funktionieren. „Wir gehen hier mit einem guten Beispiel voran. Mit dieser Lösung reduzieren wir das Risiko weiterer Ansteckungen auf Null“, betonte Jochem Hunecke.“