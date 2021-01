Arnsberg: CDU-Chef sieht Optionen für Windkraft-Standorte

Arnsberg Peter Blume ist ist zudem weiter von einer vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit von Schwarz-Grün vor Ort überzeugt.

CDU- und Grünen-Fraktion werden auch in der kommenden Legislaturperiode im Rat zusammenarbeiten. Sehen Sie da bei nur einer Stimme Mehrheit Probleme?

Ich sehe da keine Probleme. Es gibt ja Beispiele von „Einstimmen-Mehrheiten“ zum Beispiel aus dem Landtag in NRW oder auch in Hessen, die gut funktionieren. Besonders in Hessen, wo vor Beginn der ersten Koalition zwischen CDU und Grünen niemand eine Zusammenarbeit von Volker Bouffier und Tarek al Wazir überhaupt für möglich gehalten hätte, läuft es seit langem professionell und relativ geräuschlos. In der konstituierenden Ratssitzung am 26. November 2020 hat Schwarz/Grün in Arnsberg unter Beweis gestellt, dass die Zusammenarbeit steht, in dem die Einstimmen-Mehrheit die Einrichtung eines Klimaausschusses durchgesetzt hat.

Wie ist das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Parteien?

Ich bewerte das ausdrücklich positiv. Das hängt sicher immer auch mit dem persönlichen Verhältnis zwischen den handelnden Personen zusammen. So hat sich seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2009 ein gutes Vertrauensverhältnis entwickelt, weil sich die einzelnen Fraktionsmitglieder auf Augenhöhe und mit dem nötigen Respekt vor der Meinung des anderen begegnet sind. Natürlich sind beide Fraktionen seit der Kommunalwahl am 13. September 2020 personell neu besetzt. Aus den Gesprächen über die zukünftige Zusammenarbeit habe ich aber den Eindruck gewonnen, dass wir auch für die nächste Legislaturperiode auf einem guten und vertrauensvollen Weg sind.

Ist die Basis der Union in der Stadt Arnsberg mit dieser bereits langjährigen Partnerschaft zufrieden?

Nach den Rückmeldungen, die ich von der Parteibasis erhalte, habe ich den Eindruck, dass es dort durchaus eine Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit gibt. Die Bilanz der letzten 11 Jahre kann sich ja auch wirklich sehen lassen. Gemeinsam haben wir für die Bürgerinnen und Bürger gute Entscheidungen getroffen und positive Ergebnisse erzielt. Obwohl Arnsberg finanziell nicht völlig unabhängig ist, ist es immer wieder gelungen, mit Ideen und guten Konzepten Fördermittel für eine Weiterentwicklung der Stadt einzuwerben und die Vorhaben umzusetzen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch darauf hinweisen, dass sich die Kolleginnen und Kollegen der anderen demokratischen Parteien hier konstruktiv eingebracht haben.

Ein derzeit viel diskutiertes Thema sind die beantragten Windkraftanlagen bei Oeventrop, Müschede und Wennigloh. Dort ist auch die Haltung der CDU geteilt. Ist da die möglicherweise im Stadtrat erforderliche Einstimmigkeit der Unions-Fraktion in Gefahr?

Zunächst mal muss ich anmerken, dass die Stadt Arnsberg nicht die Genehmigungsbehörde für die Errichtung der zur Zeit auf der Tagesordnung stehenden Windkraftanlagen ist, sondern der Hochsauerlandkreis. Die Stadt Arnsberg muss im laufenden Verfahren lediglich das „gemeindliche Einvernehmen“ herstellen, das für den HSK aber keinerlei rechtlich bindende Wirkung hat. Also ein stumpfes Schwert aus städtischer Sicht. In der Sache bin ich der festen Überzeugung, dass wir in dieser Frage Abstimmungen erleben werden, die quer durch alle Fraktionen gehen. Die Kolleginnen und Kollegen besonders in den ländlicher geprägten Ortsteilen werden nach meiner Einschätzung abwägen zwischen dem dringend erforderlichen Ausbau regenerativer Energien auf der einen Seite und andererseits den besonderen Betroffenheiten und Einschränkungen für ihren jeweiligen Ort.

Es ist in der Regel allein die Nähe von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung, die die Leute aufbringt. Gibt es keine Bereiche im Stadtgebiet, die sich für einen Windpark eignen?

Das sehe ich genauso. Der Abstand der Windkraftanlagen zur Wohnbebauung ist einer der bedeutendsten Gründe für den Protest der Anwohner, was ich sehr gut verstehen kann. Die Höhe der jetzt beantragten Windkraftanlagen hat sich im Vergleich zu den ersten im Stadtgebiet genehmigten Anlagen mindestens verdreifacht, der Abstand zur Bebauung aber kaum vergrößert. Das führt natürlich zu einer wesentlichen Veränderung des Landschaftsbildes. Die Menschen empfinden die Anlagen als optische Bedrängung, was durchaus zu Ängsten führt. Hier ist aber der Ende November 2020 gefasste Beschluss des Landeskabinetts in Düsseldorf, ab sofort einen Mindestabstand von 1000 Meter zur Wohnbebauung festzusetzen, sicher hilfreich.

Sollte der Naturschutz konzentrierte Windparks unmöglich machen, muss man da angesichts der Dringlichkeit nicht manche Gesetzesregelungen im Interesse von Klima und Umwelt überdenken?

Grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass wir als Politik die „Herangehensweise“ an diese Thematik ändern müssen.

Unzweifelhaft ist: Der Ausbau regenerativer Energien muss im Interesse von Klima und Umwelt forciert werden. Gibt es vor Ort für die Union in dieser Hinsicht weitere Ansatzpunkte für politisches Handeln?

Nach Meinung von Experten brauchen wir in unserer Stadt einen Ausbau der regenerativen Energien, der auf mehreren Säulen steht. Hierbei hat die Photovoltaik einen bedeutenden Anteil mit erheblichem Steigerungs- und wenig Konfliktpotential. Der Anteil von Windkraftanlagen sollte nach Meinung von Fachleuten durch den zusätzlichen Bau von ca. sieben Anlagen optimiert werden. Ich bin sicher, dass sich in einem so großen Gebiet, wie dem der Stadt Arnsberg verträgliche Standorte für sieben Windkraftanlagen finden lassen.

Die Frage ist, ob wir diese Standortsuche dem „freien Markt“ und damit allein den Anbietern überlassen oder ob wir als Stadt Arnsberg mit unserer vorhandenen fachlichen Expertise im Bereich Stadtplanung und Umwelt verbindliche Vorgaben machen, an welcher Stelle wir uns die Weiterentwicklung der Windkraft vorstellen können. Das würde sowohl die Anwohner schützen, aber auch den Investoren Sicherheit geben, an welcher Stelle ihr Vorhaben Erfolg verspricht.

Des Weiteren sollten wir darüber nachdenken, ob Gesetzesänderungen bzw. die Rücknahme von Einschränkungen für die Windkraft in Waldflächen möglich sind. Durch die Trockenheit und die Borkenkäferkalamität der letzten Jahre müssen wir Wald- und Forstwirtschaft wohl neu denken. Bei der Restrukturierung des Waldes könnten sich vereinzelt neue Möglichkeiten für Windkraftanlagen ergeben, die es leichter machen, Abstände zur Bebauung einzuhalten.

Wo wird die Union in diesem Jahr im Kommunalen besondere politische Duftmarken setzen?

Ein wichtiges Handlungsfeld für die Politik in unserer Stadt war und ist für uns immer die Zurverfügungstellung von ausreichend Gewerbeflächen und von bezahlbaren Wohnbauflächen. Diese Themen werden wir unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes vorantreiben und unsere Stadt damit zukunftsgerecht weiterentwickeln. Entsprechende Anträge dazu werden in Kürze gestellt. Die Verbesserung der digitalen Infrastruktur für Wirtschaft, Schulen und auch im privaten Bereich ist uns sicher auch eine Herzenzangelegenheit.

Und Ihr ganz persönlicher Wunsch für das politische Jahr 2021 in Arnsberg?​

Natürlich wünsche ich mir und allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass wir die Pandemie zeitnah und – wenn möglich - ohne bleibende Schäden überstehen. Das meine ich in erster Linie bezogen auf die Gesundheit, aber auch im Hinblick auf das wirtschaftliche Wohlergehen eines jeden einzelnen. Der Erhalt der Betriebe und damit der Arbeitsplätze hat eine große Bedeutung dafür, insofern hat dieser Wunsch auch eine politische Dimension. Im parlamentarischen Bereich wünsche ich mir, dass wir uns die gute Debatten- und Diskussionskultur in den städtischen Gremien erhalten. Das ist nicht überall selbstverständlich. Bei uns in Arnsberg hat der vertrauensvolle Umgang miteinander – auch bei unterschiedlichen Meinungen in der Sache - eine lange und gute Tradition, die uns die Freude an der gemeinsamen Arbeit erhält.

