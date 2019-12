Arnsberg. Schreck beim Weihnachtseinkauf: Kunden müssen das Arnsberger Brückencenter wegen eines Brandalarms verlassen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnsberg: Brückencenter wird nach Brandalarm evakuiert

Das Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage hat am Freitagnachmittag für einen Feuer-Alarm im Brückencenter gesorgt. Gegen 14.40 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle des Zentrums für Feuerschutz und Rettungswesen in Meschede ein, aus dem Einkaufszentrum war lautstarkes Piepen der Brandmelder zu hören.

Als die Feuerwehr am Haupteingang an der Clemens-August-Straße eintraf hatten sowohl die Besucher als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäfte das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr, im Einsatz waren die Hauptwache Arnsberg und der Löschzug Arnsberg, kontrollierten den betroffenen Bereich im Kellergeschoss, vermutlich hatte der Brandmelder durch Handwerkerarbeiten ausgelöst.