Arnsberg: Brandstifter (64) zu 28 Monaten Haft verurteilt

Die Feuerwehr musste den am 29. Juni vom Angeklagten im ehemaligen "Haus Görtz" an der Hüstener Straße gelegten Brand löschen.

Arnsberg. Der Mann hatte untern anderen Feuer in einer ehemaligen Gaststätte an der Hüstener Straße gelegt.

Mit gesenktem Kopf und verbittert guckend sitzt der 64-jährige Arnsberger auf der Anklagebank des Landgerichtes. Er spricht nicht viel. Und wenn, dann sehr leise und schwer verständlich. Er wurde dem Gericht aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft zweifache Brandstiftung vorgeworfen.

Demzufolge soll er am 28. April 2020 beabsichtigt zu haben, das Gebäude der Firma Rewe in Hüsten in Brand zu setzen, indem er in einem Container Feuer gelegt habe. Er sei davon ausgegangen, so der Vorwurf, dass sich das Feuer über die nahestehenden Biomülltonnen auf das Gebäude ausdehnen würde.

Feuer in der ehemaligen Pizzeria an der Hüstener Straße gelegt

Am 29. Juni 2020 soll der Angeklagte dann in den Räumen einer leer stehenden ehemaligen Pizzeria an der Hüstener Straße in Arnsberg im Erdgeschoss einen Brand entfacht haben. Der Brand hatte sich, wie geplant, ausgedehnt und die Geschossdecke des ursprünglichen Speiseraumes zerstört. Hier soll ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden sein.

„In den Containern und Mülltonnen bei Rewe habe ich nach Essensresten gesucht, dabei ist mir in der Dunkelheit mein Feuerzeug in den Container gefallen, das muss den Brand ausgelöst haben“, war jetzt vor Gericht seine Erklärung für den Vorwurf. Er habe sich nach dem Verlust des Feuerzeuges sofort von Rewe entfernt und den Brand nicht mitbekommen.

Anschließend fuhr der 64-Jährige mit seinem Elektrorollstuhl zur nahen Polizeiwache und fragte nach, ob gegen ihn ein Haftbefehl vorläge. Das war zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall.

„Ich war sehr unruhig und hatte Schnaps getrunken"

Warum er in den Abendstunden des 29. Juni zu der alten Pizzeria gefahren war, wusste er nicht genau anzugeben. „Ich war sehr unruhig und hatte Schnaps getrunken. Ich glaube, ich wollte dort einen alten Kumpel suchen“, erklärte der Angeklagte. Wie es zu dem Brand gekommen ist, wollte er nicht wissen. Aber: „Es könnte sein, dass ich den Brand gelegt habe.“

Wie der Zeugenaussage des Brandsachbearbeiters der Polizei zu entnehmen war, ist der Angeklagte häufiger mit kleineren Brandstiftungen in Verbindung gebracht worden: „Oft wenn im Stadtgebiet Papierkörbe oder andere Dinge brannten, war der Angeklagte dort in der Nähe gewesen.“

Bewährungshelfer: „Jetzt schlängelt er sich durchs Leben“

Auch im Raum Hammerweide, wo der 64-Jährige zeitweise wohnte, war es mehrfach zu kleineren Bränden gekommen. Stets hatte er unter Alkoholeinwirkung gestanden. „Ich bin Alkoholiker“, sagte er vor Gericht aus. Das bestätigte auch sein Bewährungshelfer, der ein eher düsteres Bild seines Lebens aufzeigte.

Sein Proband sei in der ehemaligen DDR groß geworden. Dort schon mit sechs Jahren in ein Kinderheim und anschließend in Jugendheime gekommen, sei er oft ausgebüxt und habe auf der Straße gelebt. Liebe habe er nie erfahren. Er sei nach Angaben seines Probanden schwer krank und könne längere Strecken nur mit dem Fahrstuhl bewältigen. Mit dem sei er oft bis nach Soest, wo er stadtbekannt sei, gefahren. „Jetzt schlängelt er sich durchs Leben“, so der Bewährungshelfer.

38 Eintragungen - auch einschlägige - im Vorstrafenregister

Als er die vorgeworfenen Taten begangen haben soll, stand er unter zweifacher Bewährung. Ein Gutachter, Facharzt für Psychiatrie, führte an, dass der Angeklagte bereits einen Suizidversuch hinter sich habe. Er sei in den Heimen geschlagen und vergewaltigt worden. Der Sachverständige bescheinigte ihm bei den Taten erheblich verminderte Schuldfähigkeit.

Der Vorsitzende Richter verlas zum Ende der Beweisaufnahme das Vorstrafenregister. Dort gibt es 38 Eintragungen, die quer durch das Strafgesetzbuch gehen. Viele Diebstähle, räuberische Erpressung, Verstöße gegen das Waffengesetz, Betrug und andere Delikte, aber auch eine schwere Brandstiftung sind im Bundeszentralregister aufgeführt.

Das Urteil: 28 Monate Haft und Unterbringung in Entziehungsanstalt

Der Angeklagte hat lange Jahre im Knast verbracht. So wie der Staatsanwalt beantragt hatte, den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten zu verurteilen, sprach das Gericht auch das Urteil aus. Den Brand des Containers bei Rewe wertete es als Sachbeschädigung. Brandstiftung allerdings sah das Gericht bei dem Feuer der ehemaligen Pizzeria.

Das Gericht ordnete zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. „Nur so gibt es noch eine Chance, die langjährig manifestierte Alkoholabhängigkeit zu beenden. Die Kammer sieht dafür eine hinreichende Erfolgsaussicht“, argumentierte der Vorsitzende Richter.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++