Arnsberg. Gleich mehrere Einbrüche wurden der Polizei im Großraum Neheim angezeigt. In einem Fall schlug Bewohner den ungebetenen Besuch in die Flucht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnsberg: Bewohner trifft Einbrecher auf frischer Tat

Am Samstag um 18.15 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Reihenhaus auf der Moosfelder Höhe ein. Über eine zum Garten hin gelegene Terrassentür verschaffte sich der Täter Zugang zu dem Haus. Nachdem er hier bereits einige Räume durchsucht hatte, traf er gegen 18.30 Uhr auf einen Bewohner des Hauses, der sich im Kellergeschoss aufhielt. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht und konnte unerkannt entkommen. Der Täter soll männlich, zirka 30 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein.

In der Zeit zwischen Samstag, 19.20 Uhr und Sonntag, 1.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße „Dorfbach“ in Herdringen ein. Sie hebelten eine rückwärtig gelegene Balkontür auf und gelangten so in das Haus. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen.

Schon zuvor waren Einbrecher auf Beutezug in Voßwinkel unterwegs: Am Freitag wurde in den Abendstunden gleich in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. In der Zeit zwischen 17.15 und 19.35 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus auf der Voßwinkeler Straße ein. Ein Haus auf dem Schwester-Tadäa-Weg wurde ebenfalls durch unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19 und 20.25 Uhr angegangen. In beiden Fällen wurden die Häuser von den Tätern durchsucht, die anschließend mit ihrer Beute unerkannt entkommen konnten.

Die Kriminalpolizei hat in allen ällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter Tel: 02932-90 200

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern lesen Sie hier