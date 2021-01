Arnsberg: Berufskollegs informieren digital über ihr Angebot

Arnsberg/Hüsten. Vor den Anmeldungen zum Schuljahr 2021/2022 informieren die beiden Berufskollegs digital über die verschiedenen Bildungsgänge.

Die Arnsberger Berufskollegs am Eichholz und Berliner Platz laden im Hinblick auf die Anmeldung zum neuen Schuljahr 2021/ 2022 zu verschiedenen Informationsveranstaltungen vor und während des Anmeldezeitraums (1. bis 28. Februar) ein.

Corona bedingt erfolgen sie ausschließlich in digital. Eine Übersicht über die Angebote und Termine ist auf den Schul-Homepages zu finden unter www.bkae.de und www.bk-berliner-platz.de.

Informationen in den Schulbüros

Für die Teilnahme an einer Videokonferenz am Berufskolleg am Eichholz sowie zur Vereinbarung einer telefonischen Beratung können Interessierte das Schulbüro kontaktieren unter 02931-945530.

Für die Teilnahme an einer Videokonferenz am 29./30. Januar am Berufskolleg Berliner Platz ist eine Anmeldung bis zum 27. Januar erforderlich, dazu sollte das auf der Schulhomepage hinterlegte Formular an uta.heitmann@bk-berliner-platz.de gesendet werden. Für weitere Fragen steht das Schulbüro unter 02931-945400 zur Verfügung.

