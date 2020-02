Einbrecher waren in der Siepenstraße am Werk.

Arnsberg. Einbrecher suchten ein Wohnhaus in der Siepenstraße auf Bergheim heim. Gestohlen wurde aber nichts.

Noch Unbekannte drangen am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 21 und 21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Siepenstraße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Eine Bewohnerin hörte die Einbrecher und konnte sie durch Rufe vertreiben. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg, .