Von vielen eher nicht bemerkt, wird hoch oben auf dem Schreppenberg wichtige Arbeit geleistet: in der städtischen Fröbelschule mit den Förderschwerpunkten „Lernen“ sowie „Emotionale und Soziale Entwicklung.“

Ziel des engagierten Kollegiums unter Leitung von Nicole Hesse ist es aber nicht nur, Schülerinnen und Schüler zu einem qualifizierten Abschluss zu bringen, sondern ihnen all die Kompetenzen zu vermitteln, die das Fußfassen im Berufs- und Gesellschaftsleben erleichtern sollen.

Nicole Hesse: „Wir haben hier im wahrsten Sinne des Wortes ein wirkliches Kollegium“

Eine bedeutsame Aufgabe, die das Lehrerkollegium immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Herausforderungen, die jedoch nur mit einem funktionierenden Team zu meistern sind. Und ein solches Team ist in der Arnsberger Förderschule zusammengewachsen.

„Wir haben hier im wahrsten Sinne des Wortes ein wirkliches Kollegium,“ freut sich Nicole Hesse über das starke Miteinander.

„Die Stadt hat sich glücklicherweise für unseren Erhalt entschieden“

Denn die guten Beziehungen der Lehrkräfte untereinander und der enge Zusammenhalt „sind eine wichtige Grundlage für unsere Arbeit. Weil man auf dieser Basis die Kinder optimal nach vorne bringt“. Mit Spaß am Beruf und Kreativität. „Das macht unsere Schule aus. Sie ist stark durch Gemeinschaft, die auch Schüler und Eltern einbezieht.“

Doch dass die Förderschule auf dem Schreppenberg noch existiert“, zeigt Nicole Hesse auf, sei allein der Stadt Arnsberg zu verdanken. Denn ursprünglich habe auch die Fröbelschule auf der landesweiten Auslaufliste der Förderschulen gestanden, „doch die Stadt hat sich glücklicherweise für unseren Erhalt entschieden, weil sie dieses zusätzliche schulische Angebot für unverzichtbar hält.“

Die Förderschwerpunkte sind „Lernen“ sowie „Emotionale und Soziale Entwicklung“

Auch der Bezirksausschuss Arnsberg nimmt Anteil am Geschehen in der Fröbelschule. Hier bei einer Besichtigung der Förderschule. Foto: Wolfgang Becker

Eine Entscheidung, die nun vielen Kindern die Chance auf eine auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Bildung bietet und damit die Chance auf Teilhabe an möglichst allen Facetten des gesellschaftlichen Lebens.

Durch die genannten Förderschwerpunkte „Lernen“ sowie „Emotionale und Soziale Entwicklung“.

Auf anderen Wegen zum Ziel

Kinder, die den Schwerpunkt „Lernen“ nutzen, so die Schulleiterin, werden auf etwas anderen Wegen und sehr viel individueller als an Regelschulen an die Ziele herangeführt.

Das sind entweder der Förderschulabschluss oder ein Abschluss, der dem der Hauptschulklasse 9 gleichwertig ist.

Die Kompetenzen für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben vermitteln

„Unser Hauptaugenmerk liegt aber dabei nicht auf dem Schulabschluss, sondern in der Vermittlung von Kompetenzen, die den Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das Berufsleben ermöglichen sollen,“ benennt Nicole Hesse die schulischen Ziele.

So stehen ab der 7. Klasse beispielsweise Fächer aus der Arbeits- und Wirtschaftslehre wie Hauswirtschaft und technisches Werken im Stundenplan.

Dieses pädagogische Ziel der Schule zeigt sich auch in der Wahl der Kooperationspartner: die Agentur für Arbeit und das Kolpingbildungswerk. „Weil diese Zusammenarbeit den Schülerinnen und Schülern wichtige Erkenntnisse bringt, die für den späteren Berufseinstieg unverzichtbar sind.“

Bei Bedarf auch individuelle Intensivbetreuung in ganz kleinen Gruppe

Stark nachgefragt ist der Förderschwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“, der für die Primarstufe - also die Klassen 1 bis 4 - angeboten wird.

Hier bauen die Lehrerinnen und Lehrer mit großem persönlichen Engagement bei den Kindern, die in früheren Zeiten als Schwererziehbare abgestempelt wurden, neue Kompetenzen bezüglich Verhalten, Selbstkontrolle oder Selbststeuerung auf. Das bei Bedarf auch in individueller Intensivbetreuung in ganz kleinen Gruppen.

„Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr erfinderisch und gut im Improvisieren“

Die Fröbelschule auf dem Arnsberger Schreppenberg Foto: Ted Jones / WP-Archiv

Aber wie ist es um die Ausstattung der Schule bestellt? Gibt es da besondere Wünsche?

Da muss Nicole Hesse, die im vergangenen November die Schulleitung übernahm, nicht lange überlegen: „Differenzierungsräume wären toll für die Arbeit in Kleingruppen, für besondere Projekte oder auch als kleine Werkstätten. Und schöne Fachräume.“

Zumal die modernen pädagogischen Konzepte auf flexibler Raumnutzung basierten. „Doch das können wir derzeit nicht bieten.“

Aber da greift wieder das funktionierende Team: „Die Kolleginnen und Kollegen sind einfach sehr erfinderisch und gut im Improvisieren. Das macht im Moment wohl die Arbeit an den meisten Schulen aus.“

„Die Stadt ist sehr bemüht und sieht die Probleme der Schulen“

Wichtig sei aber, dass man auch versuche, so Hesse, mit dem auszukommen, was man hat. Denn auch so könne man Schule für die Kinder attraktiver machen. „Schließlich hat auch eine Stadt nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung.“

Überhaupt ist die Schulleiterin für die Stadt voll des Lobes. „Sie ist sehr bemüht und sie sieht die Probleme der Schulen. Deshalb sind wir mit unserem Schulträger sehr zufrieden.“

Nicole Hesse: „Man muss auch mal mit kleinen Schritten zufrieden sein“

Das Bildungsbüro sei enorm engagiert, ermögliche die bessere Vernetzung und damit Ressourcennutzung der Arnsberger Schulen untereinander und stehe stets mit Rat und Tat zur Seite. „Es gibt zwar noch viele Dinge, die zu tun sind, aber man muss auch mal mit kleinen Schritten zufrieden sein.“

Ein weiterer Wunsch: die Verbesserung der medialen Ausstattung. „Hier besteht bei uns dringender Nachholbedarf.“

Stadt stellt Fördermittel für die Sanierung der Differenzierungsräume bereit

Diese Wünsche könnten nun nach und nach erfüllt werden: Denn per Ratsbeschluss wurden bereits 300.000 Euro aus Fördermitteln für die Sanierung der Differenzierungsräume der Schule zur Verfügung gestellt. Für die Planung und Umsetzung dieser Maßnahmen zeichnet das Gebäudemanagement der Stadt verantwortlich.

Zudem werden von der Stadt - wie berichtet - jetzt die ersten Fördermittel aus dem Digitalpaket für die Optimierung der medialen Ausstattung an die Schulen ausgeschüttet. Mit dabei: die Fröbelschule.

Hervorragende Unterstützung auch durch die Fördervereine

Übrigens: Hervorragend unterstützt, sagt Nicole Hesse, werde die Einrichtung zudem vom Förderverein „HAWEI“ - auch Träger des Offenen Ganztags an der Fröbelschule - und vom schulischen Förderverein. „Sie ermöglichen uns viele Dinge.“