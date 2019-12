Arnsberg: Acht lokale Geschenkideen unserer Redaktion

Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke hintereinander? Selbst wer sich gut vorbereitet und sich frühzeitig Gedanken gemacht hat, kommt bekanntlich immer wieder in die Verlegenheit, noch kurzfristig eine gute Präsent-Idee für einen spontanen Gast oder einen vergessenen Freund zu benötigen. Unsere Lokalredaktion will Abhilfe schaffen.

Nach mehreren Buch-Tipps in den Vorjahren sollen es diesmal Geschenke mit lokalem Bezug sein: das können regionale Produkte sein oder aber auch Gutscheine für besondere Events in Arnsberg, Sundern und Umgebung – oder aber auch Geheimtipps für einen Gutschein.

Es müssen eben nicht immer Amazon, Zalando und Co. sein, sondern Weihnachtsgeschenke von Herzen liegen oft direkt vor unserer Haustür. Über Umtauschquoten muss da niemand sprechen.

Gutscheine individuell gestalten

Gut, dass eine oder andere Geschenk macht vielleicht noch ein wenig Arbeit, weil der Anbieter selber noch gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass sein Produkt oder seine Dienstleistung ein schönes Weihnachtsgeschenk sein könnte. So muss man – wie im Falle des Besuchs im Portugiesen-Zentrum – höchstwahrscheinlich seinen individuell gestalteten Gutschein basteln. Aber auch das kann ja schon einen riesigen Spaß machen und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigern.

Natürlich stehen unsere Kollegen auch gerne für Nachfragen bereit, wenn es Unklarheiten zur Geschenkidee gibt. Ein Tipp aus erster Hand schadet nie. Bei Fragen einfach in der Redaktion unter 02931-898 120 anrufen, oder Mail an: arnsberg@westfalenpost.de

Ein Abendessen im Portugiesen-Centro in Arnsberg ist eine Geschenkidee für Liebhaber mediterraner Küche. Foto: privaT

Ein Hauch Portugal am Gutenbergplatz

Wer Spaß an Ungewöhnlichem hat, Zeit und gemeinsame Geselligkeit als Geschenk versteht und volkstümliche südländische Küche mag, wird an diesem Präsent seine Freude haben: Ein selbst gestalteter Gutschein über einen gemeinsamen Besuch am Freitag- oder Samstagabend im Centro Portugues am Arnsberger Gutenbergplatz (02931/4530). „Urlaubsgefühle“ pur: In uriger und ganz einfacher Vereinsheim-Atmosphäre mit netten Menschen, leckerem Essen, Fisch, Gambas, Bier und Wein sowie Fußball live aus Portugal und zum Abschluss ein „cafezinho“. Muss man mögen, aber wer es mag, verliebt sich sofort.

Martin Haselhorst

Der perfekte Kaffeegenuss

Martin Schwarz empfiehlt Kaffeegenuss im Bistro „Mundwerk“. Foto: Privat

Wie man den perfekten Espresso mit einer Siebträger-Maschine zubereitet, kann man bei der Bergheimer Firma Graef lernen. Sie bietet Barista-Kurse mit dem „Espresso Italiano Champion“ Raffaele Iuliucci an. Die Teilnehmer treffen sich im Seminarraum im Haus „In der Kuhle 1“, wo sich auch Graefs Bistro „Mundwerk“ befindet. Nach der Theorie gibt es praktische Übungen für sehr guten Espresso. Man lernt auch das Milchaufschäumen sowie „Latte Art“. Zwischendurch gibt’s Mittagessen im Mundwerk. Der Kurs kostet 159 Euro pro Person (inkl. Essen und Material). Geschenkgutscheine für den Kurs gibt’s im Mundwerk. Infos: www.graefsmundwerk.de02932/9703-79. Martin Schwarz

Ein süffiges Tröpfchen

Das „Pater Linus“ aus der Abtei Königsmünster. Foto: Privat

Dass Mönche Bier brauen können, ist kein Geheimnis. Die Benediktiner aus dem Mescheder Kloster haben diese Tradition auch im Sauerland wieder aufleben lassen – mit ihrem Abteibier „Pater Linus“. Die Abtei Königsmünster hat mit viel Liebe und Sorgfalt eine Braurezeptur entwickelt – und sich kompetente Helfer gesucht. Die belgische Brauerei Van Steenberge bei Gent in Ostflandern ist der ideale Partner; und hat rechtzeitig zum Fest wieder geliefert. Erhältlich (0,75 Liter, 8,90 €) im Abteiladen in Meschede oder online: www.hofladen-sauerland.de/ Ein tolles Geschenk – wer es stilecht mag, sollte nach dem passenden Glas fragen. Also: „Op de Gezondheid!“Torsten Koch



Arnsberger Brettspiel

Ein besonderer Geschenktipp: Das Arnsberg-Spiel. Foto: Torsten Koch

Jetzt hat auch die Stadt Arnsberg mit dem „Standpunkt“ ihr eigenes Brettspiel - und das ist nicht nur für Quiz-Fans ein schönes Weihnachtsgeschenk. Bei den mehr als 1000 Fragen müssen auch spezielle Fragen zu Personen, Veranstaltungen oder über die Geschichte der Stadt Arnsberg beantwortet werden. Wann brach in Arnsberg zum zweiten Mal die Pest aus? Wann findet die Hüstener Kirmes statt? Welcher Politiker der SPD wurde in Neheim geboren? Außerdem gibt es Aktionskarten, wo man kreativ gefordert ist. Das Brettspiel kostet 34,90 Euro und kann unter anderem online auf der Internetseite hofladen-sauerland.de bestellt oder im Hofladen-Shop in Neheim gekauft werden.

Geräucherter Lachs aus Langscheid

Thorsten Wünnenberg betreibt mit seinem Bruder die Lachsräucherei. Foto: Ted Jones

Wenn es mit dem Weihnachtsgeschenk schnell gehen soll, dann ist eine von möglichen Optionen der kurze Weg zur Lachsräucherei von Thorsten und Carsten Wünnenberg an der alten Sorpestraße in Langscheid. Die Brüder bieten seit Jahren vor Weihnachten besondere Spezialitäten an. Der Lachs kommt frisch aus Norwegen oder Schottland.. Und es gibt nur ganz wenige Menschen, denen man mit einem frischen Stück Lachs keine festliche Freude bereiten kann. Dazu wird der Einkauf von Familie Wünnenberg noch sehr liebevoll eingepackt. Geöffnet ist samstags bis 12.30 Uhr sowie nächste Woche von Donnerstag bis Samstag, am besten telefonisch vorbestellen.Matthias Schäfer



Schlamm-Herausforderung als Geschenk

Für Sportliche eignet sich ein Gutschein für die Schlammschlacht beim Tough Mudder. Foto: Haselhorst

Durch Schlamm waten, glitschige Hindernisse überwinden und im Ziel jede Menge Glücksgefühle erleben: Das ist beim Extrem-Hindernislauf Tough Mudder rund um das Jagdschloss in Herdringen möglich. Warum nicht mal ein Ticket für die nächste Veranstaltung am Wochenende 6./7. Juni 2020 unter den Weihnachtsbaum legen? Actionfans werden verzückt sein. Und auch wer sich ohnehin vorgenommen hat, im neuen Jahr abzuspecken, findet hiermit eine gute Motivation. Bei allem Ehrgeiz: Spaß und vor allem Teamgefühl stehen im Vordergrund. Alle Infos gibt es online ( toughmudder.de ) – einfach machen! Philipp Bülter

Aus Arnsbergs Guter Stube

Wer als Weihnachtsgeschenk etwas für Genießer sucht, der wird bei „Kaisers Köstlichkeiten“ am Alten Markt in Arnsberg fündig werden, wo sich schon bei Betreten des stimmungsvoll eingerichteten Geschäfts das Herz öffnet: hochwertige Weine, Hochprozentiges, besondere Kaffee und was dazu gehört sowie exklusive Lebensmittel. Gern wird dort auch von Ferdi und Barbara Kaiser und Team ein individuelles Geschenkpaket zusammengestellt. Info dazu jederzeit unter www.kaiserliche-koestlichkeiten.de. Wer aber gerne ein schönes Accessoire für die Wohnung verschenken möchte, schaut bei Möbel Ebert vorbei.Achim Gieseke

Einfach mal was spenden

Der Katzenschutzbund in Arnsberg ist auf Spenden angewiesen. Foto: Katrin Clemens

Kinder haben in der Regel noch einen langen Wunschzettel für das Christkind parat. Manchem Erwachsenen scheinen die Wünsche jedoch auszugehen. So gut wie jeder hat wahrscheinlich Freunde oder Verwandte, für die es besonders schwierig ist, ein passendes Geschenk zu finden, weil sie gefühlt schon alles besitzen. Dann ist es immer eine gute Idee, Zeit und gemeinsame Erlebnisse zu verschenken. oder aber man spendet in ihrem Namen für einen guten Zweck vor Ort, der ihnen besonders wichtig ist. Auch in Arnsberg und Sundern gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten: Wie wäre es mit der Tafel, einem Tierschutzverein oder einem Denkmalschutzprojekt? Katrin Clemens