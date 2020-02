Kein Navi, kein GPS, Polarfinsternis auf vereisten Straßen und dann noch plötzlich Elche auf der Strecke - an Gefahren fehlt es nicht, die Arndt Gaube aus Wennigloh sowie Christian Hardes aus Witten mit viel Lust am Abenteuer auf sich nehmen wollen. Die beiden leidenschaftlichen Autofahrer werden an der Wohltätigkeits-Rallye „Baltic Sea Circle“ teilnehmen, die am Samstag, 22. Februar, in Hamburg startet, dann etwa 7500 Kilometer durch Skandinavien und die baltischen Staaten rund um die Ostsee führt und am 8. März in Hamburg endet.

So ist die Streckenführung der Baltic Sea Circle. Foto: Martin Schwarz

Auf Schnelligkeit kommt es dabei nicht an. Vielmehr ist der Weg das Ziel. Die insgesamt 55 teilnehmenden Teams aus Deutschland und benachbarten Ländern stellen sich der Herausforderung, mit einem mindestens 15 Jahre alten Wagen die strapaziöse Strecke zu schaffen.

„Neben der Lust am Abenteuer geht es aber auch darum, dass die Rallye-Teams etwas Gutes tun wollen,“ betont der 50-jährige Arndt Gaube, der hauptberuflich als Bezirksdirektor der Signal-Iduna-Versicherung in Alt-Arnsberg arbeitet. Jedes Team kann sich einen guten Zweck selbst wählen.

Arndt Gaube will - wie schon 2018, als er bereits das zweite Mal an der Baltic Sea Circle teilnahm - erneut das Brunnenbau-Projekt von „globalH2O“ („globales Wasser“) in Uganda unterstützen. Vor zwei Jahren kamen 9400 Euro an Spenden zusammen, wobei ein Freund von Arndt Gaube diesen Betrag um Geburtstags-Geschenkegelder in Höhe von 5000 Euro aufstockte, so dass zwei Brunnen in Uganda für jeweils 7000 Euro gebaut werden konnten. Dass dies auch tatsächlich passierte, stellte Arndt Gaube mit seinem damaligen Mitfahrer Boris Terway sicher, als er mit ihm nach Uganda reiste.

Der Wikinger grüßt: Rallye-Emblem am Wagen von Arndt Gaube. Foto: Martin Schwarz

Beide halfen beim Brunnenbau mit. „Die Tatsache, dass wir damals persönlich vor Ort waren, hat wohl wesentlich dazu beigetragen, dass diesmal noch deutlich mehr Geld - bisher 28.000 Euro! - für weitere Brunnen in Uganda zusammenkam“, berichtet Gaube. Mit dem Geld sollen im April drei neue Brunnen errichtet und ein älterer renoviert werden. Gaubes erste Brunnen laufen einwandfrei.

Erst in die Kälte, dann in die Hitze

Bevor es im April in die Hitze Ugandas geht, steuern Gaube und Hardes ab Samstag die Kälte nördlich des Polarkreises an. Auf der Baltic Sea Circle geht es hinauf bis zum Nordkap und dies oft in Dunkelheit, weil im Winter das Tageslicht knapp ist. „Wir werden oft in Dunkelheit über vereiste Straßen fahren“, erzählt Gaube. Ein grelles Lichtband am Dachgepäckträger soll dann auf einsamen Straßen die Nacht zum Tag machen.

Arnsberg Als Team „Champagne Supernova“ unterwegs Arndt Gaube und Christian Harde haben sich für die Rallye den Team-Namen „Champagne Supernova“ gegeben - in Anlehnung an einen Song von „Oasis“. Wer das Brunnenbau-Projekt von Gaube und Hardes finanziell unterstützen will, findet im Internet eine Spender-Plattform unter https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/33717-bscwinter-2020-team-champagne-supernova Neben den dort angezeigten 25.000 Euro kamen auf anderen Kanälen weitere 3000 Euro zusammen.

Die beiden Rallye-Fahrer sitzen in Gaubes 18 Jahre altem VW Touareg (3,2 Liter, Porsche-V6-Motor, 220 PS). Der Wagen wurde technisch durchgecheckt, die in einigen Ländern zulässigen Spikesreifen liegen schon oben auf dem Dach. „Zur Sicherheit nehmen wir noch einen großen Akku mit, der nachts nicht im Auto bleibt, sondern mit in unsere warme Unterkunft genommen wird. Falls morgens bei Minus 17 Grad mal die Batterie streiken sollte, könnten wir den Wagen dann mit Akku-Hilfe starten“, sagt Christian Hardes, Geschäftsführer einer gleichnamigen Fachfirma für Sanitär / Heizung / Klima in Witten. Er ist gespannt auf das große Abenteuer.

