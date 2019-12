Arnsberg. Damit werden die Erwartungen weit übertroffen und dem neu konzipierten Sauerland-Museum gelingt mit der Macke-Schau der Aufstieg in neue Sphären.

20.000 Besucher erhofft, 31.000 sind es geworden.

Damit sind die Erwartungen des Hochsauerlandkreises als Träger des Sauerland-Museum in Arnsberg an die Macke-Ausstellung als Auftakt des Weges hin zu einem kulturellen Leuchtturm für Südwestfalen weit übertroffen worden. Mit der hochkarätigen Kunstausstellung, die Sonntag zu Ende ging, hat sich die neu konzipierte Einrichtung nun bundesweit einen Namen gemacht.

Landrat Dr. Schneider: „Das Sauerland-Museum hat seine Bewährungsprobe bestanden“

Auch Paderborns Erzbischof Hans-Josef Becker und Prof. Christoph Stiegemann, Direktor des Diözesanmuseums Paderborn, besuchten die Ausstellung. Foto: HSK

„Das Sauerland-Museum hat seine Bewährungsprobe bestanden“, resümiert Landrat Dr. Karl Schneider die erste Präsentation im Museumsneubau.

„Das zeigen insbesondere die etwa 31.000 Besucher, von denen fast zwei Drittel nicht aus dem Hochsauerlandkreis kamen.“ Der besucherstärkste Tag war der Abschlusstag mit 1070 Gästen.

Symbolträchtige Beleuchtung

Mit Symbolkraft erstrahlte so am letzten Wochenende der gut dreimonatigen Macke-Schau das Hauptgebäude des im Zuge der Regionale 2013 völlig neu ausgerichteten Museums, der Landsberger Hof, in kräftigem Blau, Rot und Gelb, den Lieblingsfarben Mackes.

Zum einen als Verbeugung vor der Schaffenskraft des im sauerländischen Meschede geborenen großen Künstlers. Zum anderen als Zeichen, dass das Museum bereit ist, den ihm zugedachten Platz einzunehmen: als kultureller Dreh- und Angelpunkt der Region. Und darüber hinaus.

Sauerland-Museum steigt durch Macke-Ausstellung in eine andere Liga auf

So gibt sich auch Museumsleiter Dr. Jürgen Schulte-Hobein absolut zufrieden. „Wir werden nun ganz anders wahrgenommen, denn man kann sagen, dass wir uns durch die August-Macke-Ausstellung definitiv in der deutschen Museumslandschaft neu etabliert haben.“

Weil man gezeigt habe, wozu das Museum jetzt nach Neubau und Neuausrichtung in der Lage sei. „Auch dieses Signal ist angesichts der Investitionen von rund 13,5 Millionen Euro wichtig.“

Organisatoren der Macke-Ausstellung müssen Überredungskünste anwenden

Vorbei sein dürften damit auch die Zeiten, in denen man - wie bei der Vorbereitung der Macke-Schau -, mit Fragen wie dieser konfrontiert wurde: „Sauerland-Museum, was und wo ist das denn?“

Diese - vermutlich auch gespielte Unwissenheit - hat den Organisatoren der Ausstellung bei den Wünschen nach Überlassung von teils unbezahlbaren Macke-Werken oft enorme Überredungskünste abverlangt. Letztlich mit einem für alle guten Ausgang.

Kernaufgabe bleibt die geschichtliche Darstellung des Herzogtums Westfalen

Am letzten Ausstellungstag, am 8. Dezember, wird mit 1070 Besuchern ein neuer Tagesrekord aufgestellt. Foto: Wolfgang Becker

Trotz des riesigen Erfolgs der Ausstellung werde man nun aber nicht zu einem reinen Kunstmuseum. „Unsere Kernaufgabe,“ stellt Schulte-Hobein klar, „bleibt weiterhin die geschichtliche Darstellung des früheren Herzogtums Westfalen.“

Dabei setze man allerdings bei den Ausstellungen der Zukunft bewusst auf den thematischen Wechsel zwischen Kunst und Kulturgeschichte, um der an das Museum gestellten kulturellen Aufgabe gerecht zu werden.

Hochwertiges zieht

„Aber die Macke-Schau hat auch ganz klar bewiesen: Wenn Hochwertiges gezeigt wird, dann kommen auch die Menschen.“

Deshalb, so der Museumsleiter, werde man versuchen, diesen jetzt eingeschlagenen Weg der Hochwertigkeit für alle künftigen Ausstellungen gleich welchen Themas beizubehalten und dem in dieser Sache federführenden Kreiskulturausschuss vorschlagen, mit der nächsten Kunstausstellung an die Premierenveranstaltung anzuknüpfen.

„Trotz des großartigen Erfolgs muss ich die Euphorie etwas bremsen“

Gut 400 Führungen wurden von den Besuchern genutzt, um sich noch intensiver mit dem Thema August Macke auseinanderzusetzen. Foto: Wolfgang Becker

Auch Landrat Dr. Karl Schneider nimmt etwas Tempo heraus: „Trotz des großartigen Erfolgs muss ich die Euphorie etwas bremsen. Künftige Sonderausstellungen werden an den Erfolg der August-Macke-Ausstellung in dieser Dimension nicht anknüpfen können. Die Macke-Ausstellung wird etwas ganz Besonderes bleiben.“

Personal muss über Grenzen hinaus gehen

Zudem, sagt Dr. Jürgen Schulte-Hobein, dürfe man nie aus den Augen verlieren, dass mit dem im Sauerland-Museum vorhandenen Personalressourcen von insgesamt 7,6 Stellen einschließlich Minijobs auch nicht dauerhaft auf diesem Niveau agiert werden könne.

„Denn das gesamte Personal ist in den vergangenen drei Monaten bis an die Grenzen und darüber hinaus gegangen.“ Wegen des enormen Andrangs, der verlängerten Öffnungszeiten und der die Ausstellungen thematisch umrahmenden Abend- und Wochenendveranstaltungen sowie 400 Führungen.

Nach 31.000 Besuchern stehen jetzt Renovierungen an

Doch nun heißt es zunächst einmal, die mit rund 190.000 Euro an direkten Kosten - die endgültige Abrechnung liegt noch nicht vor - geplante Macke-Ausstellung fachgerecht abzubauen und die kostbaren Bilder an die Leihgeber zurückzuführen.

Zudem müssen Treppenhaus und einige Räume des Anfang September eröffneten Neubaus renoviert werden. „Denn 31.000 Besucher hinterlassen ihre Spuren.“

Nachfolgeausstellung: „Das Paradies vor der Haustür – vom Revier ins Sauerland“

Die Nachfolgeausstellung „Das Paradies vor der Haustür – vom Revier ins Sauerland“ wird am 1. März 2020 eröffnet und bis Ende August 2020 eine neue Sichtweise auf das Sauerland als Tourismusregion geben. Die Wechselbeziehungen der beiden Regionen Sauerland und Ruhrgebiet rücken dabei in den Fokus.

„Das Thema ist bewusst völlig anders gelagert. Und es ist auch kein Absturz in die Kreisklasse, sondern,“ unterstreicht Schulte-Hobein, „sie ist hochwertig und wird mit so mancher Überraschung aufwarten. Deshalb dürfen wir uns schon jetzt darauf freuen und gespannt sein.“

Eintrittspreis zu gering? Künftig entscheidet Kulturausschuss bei Sonderausstellungen

Interessant: „Mir wurde von vielen Seiten widergespiegelt, dass wir zu wenig Eintritt genommen hätten“, so Landrat Schneider, „Diese Einschätzung ist im Nachhinein nachvollziehbar, aber nach einer beinahe vierjährigen Schließungszeit benötigen wir diesbezüglich erst einmal einige Erfahrungswerte. Außerdem wollten wir mit dieser ersten Sonderausstellung besonders viele Menschen ansprechen, einige von ihnen wären sonst vielleicht nicht gekommen.“

Künftig soll der Kreiskulturausschuss die Preise für jede Sonderausstellung individuell festlegen.