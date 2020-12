Arnsberg: 13,5 Mio. Euro für Straßenbau

Arnsberg: Vorgesehene größere städtische Straßenbaumaßnahmen in 2021 haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.

Arnsberg. Wichtiger Teil städtischer Infrastruktur ist ein intaktes Straßennetz. Um dieses zur Verfügung stellen zu können, nimmt Arnsberg im (oder ab dem) kommenden Jahr insgesamt rund 13,5 Millionen Euro in die Hand. Vorgesehene größere Straßenbaumaßnahmen in 2021 haben wir in einer Übersicht zusammengefasst:

Oeventrop

- Straßenausbau "Birkenweg"- von "Zum Haskert" bis "Oesmecke", Kosten 1.430.000 Euro, Bauzeit Frühjahr 2021 bis Mitte 2022;

- Straßenendausbau im Baugebiet Klosterberg, 350.000 Euro, Bau und Fertigstellung im Laufe des Jahres 2021.

Rumbeck

- Straßenausbau "Am Alten Kloster" - von Mescheder Straße bis Elsbergstraße, 550.000 Euro, möglicher Baubeginn im Laufe des Jahres 2021.

Ortsteil Arnsberg

- Straßenausbau "Haarstraße" - von Zur Feldmühle bis Auf der Alm, 1.320.000 Euro, möglicher Baubeginn im Laufe des Jahres 2021;

- Ausbau Gehwege Sunderner Straße, in Verbindung mit der Deckensanierung

der Landesstraße 685 durch Straßen NRW, 550.000 Euro, möglicher Baubeginn im Laufe des Jahres 2021;

- Erschließungsstraße "Zu den Werkstätten", 410.000 Euro, bereits in Bau, Fertigstellung bis Mai 2021.

Hüsten

Straßenausbau Kampstraße, 700.000 Euro, möglicher Baubeginn im Laufe des Jahres 2021;

- P+R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten, Kleinbahnstraße,781.000 Euro, bereits in Bau, Fertigstellung bis September 2021.

Neheim

- Straßenausbau östliche Innenstadt - vier Bauabschnitte mit Johannesstraße, Michaelstraß3, Alter Holzweg und Pfarrer-Leo-Reinerts-Platz, 2.156.000 Euro,

bereits in Bau, Fertigstellung bis Ende 2021;

- Straßenausbau östliche Innenstadt, 6. Bauabschnitt mit Apothekerstraße, Schobbostraße, Am Neheimer Kopf, 1.825.000 Euro, möglicher Baubeginn im Laufe des Jahres 2021, Dauer bis voraussichtlich Ende 2022;

- Straßenausbau Binnerfeld, 6. Bauabschnitt mit den Straßen Dicke Hecke, Kantstraße, In der Sohle (teilweise) und Zur Alten Ruhr, 1.870.000 Euro,

möglicher Baubeginn im Jahr 2021, Dauer bis voraussichtlich Ende 2023;

- Rad-eXpressweg Abschnitt 8 - Kardinal-Jäger-Straße, 482.000 Euro, bereits

in Bau, Fertigstellung bis Mitte 2021;

- Rad-eXpressweg Abschnitt 6 - "In der Kuhle", 357.000 Euro, Baubeginn in 2021;

- Rad-eXpressweg Abschnitte 5 und 7 - von In der Kuhle bis Im Ohl, 704.000 Euro,

Baubeginn in 2021;

- Endausbau Baugebiet "Dollberg", 780.000 Euro, Baustart im Frühjahr 2021, Dauer bis Jahresende 2021.

Hochbau-Projekte

Größere (Hoch)Baumaßnahmen in außerstädtischer Trägerschaft bzw. privater Investoren kommen hinzu, stellvertretend genannt sei an dieser Stelle das Neubauprojekt des Klinikums Hochsauerland: Errichtung eines Notfall- und Intensivzentrums am Standort Karolinen-Hospital Hüsten, das speziell auf die Versorgung von Notfall-Patientinnen und Patienten zugeschnitten ist. Das Klinikum Hochsauerland wird insgesamt rund 88 Millionen Euro investieren – davon 62,5 Mio. Euro reine Baukosten. Der Baustart ist bereits Ende 2019 erfolgt. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus hinter dem bestehenden Krankenhausgebäude des Karolinen-Hospitals mit ca. 11.000 Quadratmetern Nutzfläche ist für Ende 2022, die Inbetriebnahme des neuen Notfall- und Intensivzentrums für Mitte des Jahres 2023 geplant. Wer "ganz nah" dranbleiben möchte: https://klinikum-hochsauerland.de/das-klinikum/standorte/karolinen-hospital/verlauf-des-neubaus

"Leuchtturm-Hochbauprojekt" in städtischer Trägerschaft ist der Rathaus-Neubau, über den ebenfalls stets aktuell berichtet wird. Mit den neuesten Informationen zu diesem Bauvorhaben versorgen wir Sie im abschließenden dritten Teil unserer Übersicht.

